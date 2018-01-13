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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 318319320321>
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:26

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:28

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

[Fin501] написав:в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
Проходить нормально, віддають не нормально. Замовлення через 5 робочих днів
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:28

  [Fin501] написав:в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
отлично проходит. вчера менял. хуже с получением надо заказывать валюту за 5 дней и могут выдать 96м годом. Если 96й не нравится, заказываете снова и через 5 дней вам снова предложат 96й. Может приколы отдельных кассиров. Я видел клиента который больше месяца забирал свои 1300 (но требовал он исключительно синие), попутно крыл банк и кассира разными прилагательными демотивирующего содержания.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:42

  gda написав:ГеннадийUA

Начебто для таких випадків у табличці стоїть примітка "Снятие без комиса - с депозитки" (наприклад - МТБ, Південний), а для "Ради" вказано "Покупать нужно с депозитки".

Будемо сподіватися, що mustbe побачить і розкаже, чому саме так вказано. Можливо, для купівлі НЕ з депозитки є додаткові комісії...

Начебто треба розібратися в табл. й не треба нічого додумувати.
1. Стовбчик "коміс" там 1,5 й більше ніяких знаків, тобто це не обійти.
2. Стовбчик "коміс.зн." там 1,5!, ось знак ! означає, що цю комісію можна обійти, як обійти, написано наприкінці, в данному випадку депо картами.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:45

  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
отлично проходит. вчера менял. хуже с получением надо заказывать валюту за 5 дней и могут выдать 96м годом. Если 96й не нравится, заказываете снова и через 5 дней вам снова предложат 96й. Может приколы отдельных кассиров. Я видел клиента который больше месяца забирал свои 1300 (но требовал он исключительно синие), попутно крыл банк и кассира разными прилагательными демотивирующего содержания.


а в Юнекс снятие сразу? все как в Акорде?
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:53

  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
отлично проходит. вчера менял. хуже с получением надо заказывать валюту за 5 дней и могут выдать 96м годом. Если 96й не нравится, заказываете снова и через 5 дней вам снова предложат 96й. Может приколы отдельных кассиров. Я видел клиента который больше месяца забирал свои 1300 (но требовал он исключительно синие), попутно крыл банк и кассира разными прилагательными демотивирующего содержания.

Сегодня Сенс выдал синими, на ощупь были тёплые, на запах вонючие до ужаса, номера все по порядку.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:55

  [Fin501] написав:
  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
отлично проходит. вчера менял. хуже с получением надо заказывать валюту за 5 дней и могут выдать 96м годом. Если 96й не нравится, заказываете снова и через 5 дней вам снова предложат 96й. Может приколы отдельных кассиров. Я видел клиента который больше месяца забирал свои 1300 (но требовал он исключительно синие), попутно крыл банк и кассира разными прилагательными демотивирующего содержания.


а в Юнекс снятие сразу? все как в Акорде?

В Юнексе снятие сразу, вчера выдали синими, номера почти все по порядку.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:20

  [Fin501] написав:
  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:в Сенс банк нормально проходит онлайн-обмен? спасибо
отлично проходит. вчера менял. хуже с получением надо заказывать валюту за 5 дней и могут выдать 96м годом. Если 96й не нравится, заказываете снова и через 5 дней вам снова предложат 96й. Может приколы отдельных кассиров. Я видел клиента который больше месяца забирал свои 1300 (но требовал он исключительно синие), попутно крыл банк и кассира разными прилагательными демотивирующего содержания.


а в Юнекс снятие сразу? все как в Акорде?
онлайн купівля і зняття по картках одразу - Південний,Ідея, Юнекс, Індустріал,Альтбанк,Аккорд,Бісбанк, Укргазбанк, Кредіагріколь,Радабанк( майже), Монобанк,А-банк,Кредобанк, Клірингдом ,Укрексімбанк, Ощадбанк, Піреусбанк, Комінбанк, Прокредіт, СЕНСбанк ( якщо є на касі або замовлення через 5 діб ), МТБ, ТАС , Кредит-Дніпро, ПУМБ.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:28

  [Fin501] написав:а в Юнекс снятие сразу? все как в Акорде?
да если вы клиент всё быстро и отдают сразу, спрашивайте у кассира что по банкнотам. В Киеве на минской была очередь все по одному и тому же вопросу

sens можно добавить в ваш список райф и прокредит, на день обмена заблаговременно заказывайте валюту. Приходите меняете и сразу забираете. Правэкс тоже сразу, сам валютообмен длится до 40 минут.

  J1L4gq23S8ft5wD написав:Сегодня Сенс выдал синими, на ощупь были тёплые, на запах вонючие до ужаса, номера все по порядку.
обнадёживает... а город какой?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:56

  vitaliiangel написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:Сегодня Сенс выдал синими, на ощупь были тёплые, на запах вонючие до ужаса, номера все по порядку.
обнадёживает... а город какой?

Банк Сенс, Киев, проспект Берестейский, 20.
Сегодня на удивление и Ощад выдал синими все, номера почти все по порядку, только тоже страшно вонючие.
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