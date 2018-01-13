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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 16:59
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Сегодня на удивление и Ощад выдал синими все, номера почти все по порядку, только тоже страшно вонючие.
Я правильно понимаю, что скоро будет деление зелени ещё и по запаху?
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moveton
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Додано: Сер 22 лис, 2023 17:07
moveton написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
Сегодня на удивление и Ощад выдал синими все, номера почти все по порядку, только тоже страшно вонючие.
Я правильно понимаю, что скоро будет деление зелени ещё и по запаху?
Уважаемый, вот честно, не преувеличиваю, даже не выдержал и в закрытый пакет положил.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 17:12
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Банк Сенс, Киев, проспект Берестейский, 20.
Сегодня на удивление и Ощад выдал синими все, номера почти все по порядку, только тоже страшно вонючие.
я синие вообще не люблю на ощуп как резанная газета, очень тонкие, часто при пересчёте захватываешь 2 как одну. Ни с евро ни с гривной таких проблем нет.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 17:26
J1L4gq23S8ft5wD написав: moveton написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
Сегодня на удивление и Ощад выдал синими все, номера почти все по порядку, только тоже страшно вонючие.
Я правильно понимаю, что скоро будет деление зелени ещё и по запаху?
Уважаемый, вот честно, не преувеличиваю, даже не выдержал и в закрытый пакет положил.
отдайте мне... я как-то справлюсь с этим невыносимым запахом новых долларов
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Додано: Сер 22 лис, 2023 17:31
vitaliiangel написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
Банк Сенс, Киев, проспект Берестейский, 20.
Сегодня на удивление и Ощад выдал синими все, номера почти все по порядку, только тоже страшно вонючие.
я синие вообще не люблю на ощуп как резанная газета, очень тонкие, часто при пересчёте захватываешь 2 как одну. Ни с евро ни с гривной таких проблем нет.
Да, и сегодня был захват по две купюры, ещё в глаза сильно бросается, что они очень кривые, совсем неровная плоскость у купюр.
Но сейчас в Окси поеду, вот там мне очень ровных надают, но девяносто шестого, наверное.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 17:36
А в Окси вообще бывают 2003 года, 2006?
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J1L4gq23S8ft5wD
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Додано: Сер 22 лис, 2023 17:48
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Но сейчас в Окси поеду, вот там мне очень ровных надают, но девяносто шестого, наверное.
я подгадываю когда в окси нормальный курс приёма, приезжаю с синими, сдаю их в кассу и прошу отложить чтобы после валютообмена их же и забрать. Справа кассирша адекватнее, слева в ответ начинает что то кричать. Короче их же и забираю. По факту продаю то, что наменял по курсу кассы, с фиксацией курса своими долларами. Можно и без своих долларов, но к обеду курс может упасть с 37,60 до 37,20 и тогда гемор куда пристроить их мусор.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:09
J1L4gq23S8ft5wD написав:
А в Окси вообще бывают 2003 года, 2006?
Получается, сам спросил и сам отвечу.
Выдали в Окси 2003-2006 годов, ровные, чистые, в общем я рад.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:27
Грант открывает счета по доверенности?
А то в ПолиКоме вчера женщина менеджер согласна была открыть по доверенности счета, но чувак за соседним столиком, наверное, старший там, начал прямо кричать нет, нет, по доверенности не открывать!
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:27
в Гранте кто-то уже реально отоварился? как оно там?
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flysoulfly
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