Додано: Сер 22 лис, 2023 17:48

J1L4gq23S8ft5wD написав: Но сейчас в Окси поеду, вот там мне очень ровных надают, но девяносто шестого, наверное. Но сейчас в Окси поеду, вот там мне очень ровных надают, но девяносто шестого, наверное.

я подгадываю когда в окси нормальный курс приёма, приезжаю с синими, сдаю их в кассу и прошу отложить чтобы после валютообмена их же и забрать. Справа кассирша адекватнее, слева в ответ начинает что то кричать. Короче их же и забираю. По факту продаю то, что наменял по курсу кассы, с фиксацией курса своими долларами. Можно и без своих долларов, но к обеду курс может упасть с 37,60 до 37,20 и тогда гемор куда пристроить их мусор.