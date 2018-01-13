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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 19:08
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Грант открывает счета по доверенности?
А то в ПолиКоме вчера женщина менеджер согласна была открыть по доверенности счета, но чувак за соседним столиком, наверное, старший там, начал прямо кричать нет, нет, по доверенности не открывать!
Попереджаєте,надаєте копії,приїзжаєте другий раз і вносите кошти та підписуєте, увечері забираєте , синіх не було. Здається кошти з ПУМБ
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:10
vitaliiangel написав: [Fin501] написав:
а в Юнекс снятие сразу? все как в Акорде?
да если вы клиент всё быстро и отдают сразу, спрашивайте у кассира что по банкнотам. В Киеве на минской была очередь все по одному и тому же вопросуsens
можно добавить в ваш список райф и прокредит, на день обмена заблаговременно заказывайте валюту. Приходите меняете и сразу забираете. Правэкс тоже сразу, сам валютообмен длится до 40 минут.
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Сегодня Сенс выдал синими, на ощупь были тёплые, на запах вонючие до ужаса, номера все по порядку.
обнадёживает... а город какой?
Прокредіт згадав, він є у списку ,аваль замовлення за два дні. Емісія.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:12
У Чернігові дуже швидко обслуговування, питання вирішується позитивно щодо довіреності. Нагадую що краще купляти на людину яка впо та за кордоном,до вас жодних питань в майбутньому
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