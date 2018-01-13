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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 319320321322
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:08

  J1L4gq23S8ft5wD написав:Грант открывает счета по доверенности?
А то в ПолиКоме вчера женщина менеджер согласна была открыть по доверенности счета, но чувак за соседним столиком, наверное, старший там, начал прямо кричать нет, нет, по доверенности не открывать!

Попереджаєте,надаєте копії,приїзжаєте другий раз і вносите кошти та підписуєте, увечері забираєте , синіх не було. Здається кошти з ПУМБ
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:10

  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:а в Юнекс снятие сразу? все как в Акорде?
да если вы клиент всё быстро и отдают сразу, спрашивайте у кассира что по банкнотам. В Киеве на минской была очередь все по одному и тому же вопросу

sens можно добавить в ваш список райф и прокредит, на день обмена заблаговременно заказывайте валюту. Приходите меняете и сразу забираете. Правэкс тоже сразу, сам валютообмен длится до 40 минут.

  J1L4gq23S8ft5wD написав:Сегодня Сенс выдал синими, на ощупь были тёплые, на запах вонючие до ужаса, номера все по порядку.
обнадёживает... а город какой?

Прокредіт згадав, він є у списку ,аваль замовлення за два дні. Емісія.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:12

Поліком

У Чернігові дуже швидко обслуговування, питання вирішується позитивно щодо довіреності. Нагадую що краще купляти на людину яка впо та за кордоном,до вас жодних питань в майбутньому
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:13

  ГеннадийUA написав:
  gda написав:ГеннадийUA

Начебто для таких випадків у табличці стоїть примітка "Снятие без комиса - с депозитки" (наприклад - МТБ, Південний), а для "Ради" вказано "Покупать нужно с депозитки".

Будемо сподіватися, що mustbe побачить і розкаже, чому саме так вказано. Можливо, для купівлі НЕ з депозитки є додаткові комісії...

Начебто треба розібратися в табл. й не треба нічого додумувати.
1. Стовбчик "коміс" там 1,5 й більше ніяких знаків, тобто це не обійти.
2. Стовбчик "коміс.зн." там 1,5!, ось знак ! означає, що цю комісію можна обійти, як обійти, написано наприкінці, в данному випадку депо картами.


Ще раз - в примітках до "Радабанк" написана порада щодо карти, НА ЯКУ ЗАКИДУВАТИ ГРИВНЮ І З ЯКОЇ РОБИТИ ВАЛЮТООБМІН - "Покупать нужно с депозитки". Не "снимать с депозитки", а "покупать с депозитки". Це ж не просто так.
gda
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:28

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

flysoulfly написав:в Гранте кто-то уже реально отоварился? как оно там?
Займаємо чергу на 11 грудня
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:33

  2XL написав:
flysoulfly написав:в Гранте кто-то уже реально отоварился? как оно там?
Займаємо чергу на 11 грудня

объясните)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:47

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

vitaliiangel написав:
  2XL написав:
flysoulfly написав:в Гранте кто-то уже реально отоварился? как оно там?
Займаємо чергу на 11 грудня

объясните)

Роблять ксерокс паспорту і зателефонують коли будуть готові документи. Повідомляють приблизну дату.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:02

  J1L4gq23S8ft5wD написав:Грант открывает счета по доверенности?
А то в ПолиКоме вчера женщина менеджер согласна была открыть по доверенности счета, но чувак за соседним столиком, наверное, старший там, начал прямо кричать нет, нет, по доверенности не открывать!


а где еще открывают по доверенности?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:15

  2XL написав:Роблять ксерокс паспорту і зателефонують коли будуть готові документи. Повідомляють приблизну дату.
а если 11.12 курс будет выше ЧР? странная постанова.
vitaliiangel
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Если в Глобусе оформить депо на 3 месяца-то снятие без комис?
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