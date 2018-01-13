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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:41

  J1L4gq23S8ft5wD написав:Банк Сенс, Киев, проспект Берестейский, 20.
Сегодня на удивление и Ощад выдал синими все, номера почти все по порядку, только тоже страшно вонючие.

Пофарбували білі.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:05

  cohan написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:Грант открывает счета по доверенности?
А то в ПолиКоме вчера женщина менеджер согласна была открыть по доверенности счета, но чувак за соседним столиком, наверное, старший там, начал прямо кричать нет, нет, по доверенности не открывать!


а где еще открывают по доверенности?

Лично по доверенности открывал счета в банках: Сенс, Окси, Идея, Глобус, Юнекс, Аккорд.
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:18

  guntherhouse777 написав:Если в Глобусе оформить депо на 3 месяца-то снятие без комис?
не знаю...
но я бы задал вопрос корректнее: Если в Глобусе оформить депо на 3 месяца - то сам банк валютой будет возвращать, или ФГВФО гривней с дисконтом по офкурсу НБУ
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:24

Сьогодні в Глобусі онлайн обмін провів. До існуючої гривневої GlobusPlus відкрив доларову VirtualGlobusPlus. Гроші на гривневу закинув з Моно. Курс обміну в додатку 36.7. Набрав до відділення, чи є готівка, сказали підходити. За годинку підійшов, в менеджера за 15 хв. оформив видачу (був першим клієнтом, хто обмін онлайн проводив). Фізичну валютну робити не вимагали, тільки паспорт з собою. Комісія за зняття з карти 1% від суми за офіційним курсом НБУ. Можуть списати з гривневої, можна готівкою. З виданого, 2 банкноти 1996р., одна 1999р., решта 2003-2006р., якість нормальна. Все це було після обіду, і обмін, і отримання.
P.S. За замовчуванням ліміт по гривневій та доларовій карті недостатній для обміну великих сум, тому спочатку були відмови у обміні і видачі, після підняття лімітів в додатку - все ОК.
ternofond
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