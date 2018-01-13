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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 21:41
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Банк Сенс, Киев, проспект Берестейский, 20.
Сегодня на удивление и Ощад выдал синими все, номера почти все по порядку, только тоже страшно вонючие.
Пофарбували білі.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 22:05
cohan написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
Грант открывает счета по доверенности?
А то в ПолиКоме вчера женщина менеджер согласна была открыть по доверенности счета, но чувак за соседним столиком, наверное, старший там, начал прямо кричать нет, нет, по доверенности не открывать!
а где еще открывают по доверенности?
Лично по доверенности открывал счета в банках: Сенс, Окси, Идея, Глобус, Юнекс, Аккорд.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 22:18
guntherhouse777 написав:
Если в Глобусе оформить депо на 3 месяца-то снятие без комис?
не знаю...
но я бы задал вопрос корректнее: Если в Глобусе
оформить депо на 3 месяца
- то сам банк валютой будет возвращать, или ФГВФО гривней с дисконтом по офкурсу НБУ
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Додано: Сер 22 лис, 2023 22:24
Сьогодні в Глобусі онлайн обмін провів. До існуючої гривневої GlobusPlus відкрив доларову VirtualGlobusPlus. Гроші на гривневу закинув з Моно. Курс обміну в додатку 36.7. Набрав до відділення, чи є готівка, сказали підходити. За годинку підійшов, в менеджера за 15 хв. оформив видачу (був першим клієнтом, хто обмін онлайн проводив). Фізичну валютну робити не вимагали, тільки паспорт з собою. Комісія за зняття з карти 1% від суми за офіційним курсом НБУ. Можуть списати з гривневої, можна готівкою. З виданого, 2 банкноти 1996р., одна 1999р., решта 2003-2006р., якість нормальна. Все це було після обіду, і обмін, і отримання.
P.S. За замовчуванням ліміт по гривневій та доларовій карті недостатній для обміну великих сум, тому спочатку були відмови у обміні і видачі, після підняття лімітів в додатку - все ОК.
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ternofond
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Додано: Сер 22 лис, 2023 22:51
guntherhouse777 написав:
Если в Глобусе оформить депо на 3 месяца-то снятие без комис?
Да.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 22:55
ternofond написав:
Сьогодні в Глобусі онлайн обмін провів
З виданого, 2 банкноти 1996р., одна 1999р., решта 2003-2006р
ну вот и докатились...
а ведь было всьо так тепло, по-домашнему. Не многолюдно. И синими
всегда выдавали. Теперь хрен их напасьошся, если вся котобанковская орава еще и сюда...
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:00
Кто подскажет, что за штука в УкрЭксиме, что за обмен берут 0,5%? Можно этого избежать?
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BobrDobr
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:00
vitaliiangel написав:
я синие вообще не люблю на ощуп как резанная газета, очень тонкие, часто при пересчёте захватываешь 2 как одну. Ни с евро ни с гривной таких проблем нет.
согласен, особенно новые с пачки, они некоторыми машинками плохо захватываются, вот когда по рукам походили, и уже потные и немного грязные, уже лучше пересчитываются
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:32
BobrDobr написав:Кто подскажет, что за штука в УкрЭксиме, что за обмен берут 0,5%? Можно этого избежать?
Можна пару сторінок прочитати
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