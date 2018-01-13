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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 01:15
sens написав:
онлайн купівля і зняття по картках одразу - Південний,
До тисячі, білше - якщо буде, або під замовлення.
sens написав:
Ідея, Юнекс, Піреусбанк,
Куплені онлайн під замовлення. Хоча на продаж в касі є.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 02:06
2XL написав:
Viten написав:2XL віртуалку робив на окремий рахунок
Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?
На "гарячке" вам скажуть де які карти, та у додатку можна їх підписати відповідними назвами, і потім будете розуміти
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Додано: Чет 23 лис, 2023 09:58
s17012017 написав: 2XL написав:
Viten написав:2XL віртуалку робив на окремий рахунок
Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?
На "гарячке" вам скажуть де які карти, та у додатку можна їх підписати відповідними назвами, і потім будете розуміти
Дійсно можна підписувати. Давно, пробував і не вдалось. Може не зразу застосовується...
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Додано: Чет 23 лис, 2023 10:28
s17012017 написав: 2XL написав:
Viten написав:2XL віртуалку робив на окремий рахунок
Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?
На "гарячке" вам скажуть де які карти, та у додатку можна їх підписати відповідними назвами, і потім будете розуміти
Депозитки виза. Виртуалки выпускают щас мастеркард.
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