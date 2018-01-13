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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 01:15

  sens написав: онлайн купівля і зняття по картках одразу - Південний,

До тисячі, білше - якщо буде, або під замовлення.
  sens написав:Ідея, Юнекс, Піреусбанк,

Куплені онлайн під замовлення. Хоча на продаж в касі є.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 02:06

Укрексім

  2XL написав:
Viten написав:2XL віртуалку робив на окремий рахунок
Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?

На "гарячке" вам скажуть де які карти, та у додатку можна їх підписати відповідними назвами, і потім будете розуміти
s17012017
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 09:58

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

s17012017 написав:
  2XL написав:
Viten написав:2XL віртуалку робив на окремий рахунок
Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?

На "гарячке" вам скажуть де які карти, та у додатку можна їх підписати відповідними назвами, і потім будете розуміти
Дійсно можна підписувати. Давно, пробував і не вдалось. Може не зразу застосовується...
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 10:28

  s17012017 написав:
  2XL написав:
Viten написав:2XL віртуалку робив на окремий рахунок
Як ви розумієте де депозитка, а де віртуалка?

На "гарячке" вам скажуть де які карти, та у додатку можна їх підписати відповідними назвами, і потім будете розуміти

Депозитки виза. Виртуалки выпускают щас мастеркард.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 10:55

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Подскажите по ICU свифт на какой банк кто перебрасывает? Расматриваю пока Пумб и Сенс,может есть какие поинтересней?
BonKyr
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:50

  J1L4gq23S8ft5wD написав:Лично по доверенности открывал счета в банках: Сенс, Окси, Идея, Глобус, Юнекс, Аккорд.
также необходимо иметь смартфон доверителя для открытия счетов и других операций.
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 12:31

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

З форума Мінфіна:

Якщо ви автор сайту про банки — виправте те що в банку Південний є комісія за зняття. Нема там комісії, відкриваєте валютний рахунок і купуєте з картки онлайн, а знімаєте через менеджера в касі миттєво після конвертації.

Можна просто відкрити валютний рахунок в Південному?
karabas
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:06

  karabas написав:Можна просто відкрити валютний рахунок в Південному?
не можна
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:08

  Pete77 написав:также необходимо иметь смартфон доверителя для открытия счетов и других операций.
а сам смарт нотариально заверенный?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:16

flysoulfly и еще у доверителя оттяпать палец :mrgreen:
VLADPn
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