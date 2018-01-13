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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 13:44
Melanor1 написав:vitaliiangel
Вітаю, 41 за євро уже є
кто слился по 41 - молодец.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:48
Pete77 написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
Лично по доверенности открывал счета в банках: Сенс, Окси, Идея, Глобус, Юнекс, Аккорд.
также необходимо иметь смартфон доверителя для открытия счетов и других операций.
Да, доверитель был на связи со смартфоном.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:09
Европромбанк это жесть.
2 менеджера завозили 2 новых клиентов 1 час 20 минут.
За то время что я сидел в очереди закончились доллары в кассе. Думаю ладно, возьму гривной, в кассе курс приёма был 37,50.
Так пока меня оформляли они ещё и курс покупки в кассе опустили.
Доллары купил, но не забрал.
В банке провел 2 часа. Писец.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:40
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