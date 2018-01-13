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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:16

flysoulfly и еще у доверителя оттяпать палец :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:44

  Melanor1 написав:vitaliiangel
Вітаю, 41 за євро уже є

кто слился по 41 - молодец.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:48

  Pete77 написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:Лично по доверенности открывал счета в банках: Сенс, Окси, Идея, Глобус, Юнекс, Аккорд.
также необходимо иметь смартфон доверителя для открытия счетов и других операций.

Да, доверитель был на связи со смартфоном.
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:09

Европромбанк это жесть.

2 менеджера завозили 2 новых клиентов 1 час 20 минут.
За то время что я сидел в очереди закончились доллары в кассе. Думаю ладно, возьму гривной, в кассе курс приёма был 37,50.
Так пока меня оформляли они ещё и курс покупки в кассе опустили.
Доллары купил, но не забрал.
В банке провел 2 часа. Писец.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:40

Клуб 200К - Теребеньки
Ірина_
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