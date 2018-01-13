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2 менеджера завозили 2 новых клиентов 1 час 20 минут. За то время что я сидел в очереди закончились доллары в кассе. Думаю ладно, возьму гривной, в кассе курс приёма был 37,50. Так пока меня оформляли они ещё и курс покупки в кассе опустили. Доллары купил, но не забрал. В банке провел 2 часа. Писец.
Pete77 написав:Я правильно розумію: єдиним варіантом уникнути комісії в Правексі це купити пакет Фамілія за 2500 грн/рік? Як на мене це не "легкообхідна" комісія, бо вона порівнянна з вартістю Фамілії.
700 долларов на рахунку в еквіваленті і пакет буде безкоштовний
Так було до війни. Зараз пакет Фамілія для нових клієнтів у будь-якому разі коштує 2500 грн. на рік (зі слів директора відділення на КПІ). З другого року можна по 25 тис. грн. (або еквівалент) тримати на рахунку і тоді він буде безкоштовним. Якщо в якийсь місяць умова не виконана -- 300 грн./місяць. Абсолютно не легкообхідна комісія.
Pete77 написав:Я правильно розумію: єдиним варіантом уникнути комісії в Правексі це купити пакет Фамілія за 2500 грн/рік? Як на мене це не "легкообхідна" комісія, бо вона порівнянна з вартістю Фамілії.
700 долларов на рахунку в еквіваленті і пакет буде безкоштовний
Так було до війни. Зараз пакет Фамілія для нових клієнтів у будь-якому разі коштує 2500 грн. на рік (зі слів директора відділення на КПІ). З другого року можна по 25 тис. грн. (або еквівалент) тримати на рахунку і тоді він буде безкоштовним. Якщо в якийсь місяць умова не виконана -- 300 грн./місяць. Абсолютно не легкообхідна комісія.
Це просто казали чи тарифи показали? Бо в них навіть сайт не знає однозначної відповіді https://www.pravex.com.ua/chastnym-licam/pakety-uslug/paket-poslug-famiglia в одному місці: - щомісячна оплата не стягується при виконанні одного з умов «Smart Pricing»: середньоденні залишки на картрахунку від 25 тис.грн екв./місяць або сума покупок карткою від 7 тис.грн екв./місяць. При аналізі нарахування щомісячної плати враховуються також Ваші залишки/торговий оборот на картках в іноземній валюті.
в іншому: - 0 грн на місяць при виконанні однієї з умов Smart Pricing* * середньоденні залишки на картрахунку від 50 тис.грн екв./місяць або сума покупок карткою від 15 тис.грн екв./місяць. При аналізі нарахування щомісячної плати враховуються також Ваші залишки/торговий оборот на картках в іноземній валюті.
Pete77 написав:Я правильно розумію: єдиним варіантом уникнути комісії в Правексі це купити пакет Фамілія за 2500 грн/рік? Як на мене це не "легкообхідна" комісія, бо вона порівнянна з вартістю Фамілії.
700 долларов на рахунку в еквіваленті і пакет буде безкоштовний
Так було до війни. Зараз пакет Фамілія для нових клієнтів у будь-якому разі коштує 2500 грн. на рік (зі слів директора відділення на КПІ). З другого року можна по 25 тис. грн. (або еквівалент) тримати на рахунку і тоді він буде безкоштовним. Якщо в якийсь місяць умова не виконана -- 300 грн./місяць. Абсолютно не легкообхідна комісія.
Мне открыли такой пакет: 2 мес. Бесплатно а с 3 мес держать 25 тыс грн на счетах, для бесплатности. Сходите в другое отделение.
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