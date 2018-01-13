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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:16

flysoulfly и еще у доверителя оттяпать палец :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:44

  Melanor1 написав:vitaliiangel
Вітаю, 41 за євро уже є

кто слился по 41 - молодец.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:48

  Pete77 написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:Лично по доверенности открывал счета в банках: Сенс, Окси, Идея, Глобус, Юнекс, Аккорд.
также необходимо иметь смартфон доверителя для открытия счетов и других операций.

Да, доверитель был на связи со смартфоном.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:09

Европромбанк это жесть.

2 менеджера завозили 2 новых клиентов 1 час 20 минут.
За то время что я сидел в очереди закончились доллары в кассе. Думаю ладно, возьму гривной, в кассе курс приёма был 37,50.
Так пока меня оформляли они ещё и курс покупки в кассе опустили.
Доллары купил, но не забрал.
В банке провел 2 часа. Писец.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:40

Клуб 200К - Теребеньки
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:24

Вітаю! З фінмоньой ще нехто не зтикався? Зли язики пишуть що в банках Ізі , Абанк та банку Південний в випадку не підтвердження походження коштів попандос на коміс в мінус 30% від суми на рахунках...
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:48

  2XL написав:
Pete77 написав:Я правильно розумію: єдиним варіантом уникнути комісії в Правексі це купити пакет Фамілія за 2500 грн/рік? Як на мене це не "легкообхідна" комісія, бо вона порівнянна з вартістю Фамілії.
700 долларов на рахунку в еквіваленті і пакет буде безкоштовний
Так було до війни. Зараз пакет Фамілія для нових клієнтів у будь-якому разі коштує 2500 грн. на рік (зі слів директора відділення на КПІ). З другого року можна по 25 тис. грн. (або еквівалент) тримати на рахунку і тоді він буде безкоштовним. Якщо в якийсь місяць умова не виконана -- 300 грн./місяць. Абсолютно не легкообхідна комісія.
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:36

  Pete77 написав:
  2XL написав:
Pete77 написав:Я правильно розумію: єдиним варіантом уникнути комісії в Правексі це купити пакет Фамілія за 2500 грн/рік? Як на мене це не "легкообхідна" комісія, бо вона порівнянна з вартістю Фамілії.
700 долларов на рахунку в еквіваленті і пакет буде безкоштовний
Так було до війни. Зараз пакет Фамілія для нових клієнтів у будь-якому разі коштує 2500 грн. на рік (зі слів директора відділення на КПІ). З другого року можна по 25 тис. грн. (або еквівалент) тримати на рахунку і тоді він буде безкоштовним. Якщо в якийсь місяць умова не виконана -- 300 грн./місяць. Абсолютно не легкообхідна комісія.


Це просто казали чи тарифи показали? Бо в них навіть сайт не знає однозначної відповіді
https://www.pravex.com.ua/chastnym-licam/pakety-uslug/paket-poslug-famiglia
в одному місці:
- щомісячна оплата не стягується при виконанні одного з умов «Smart Pricing»: середньоденні залишки на картрахунку від 25 тис.грн екв./місяць або сума покупок карткою від 7 тис.грн екв./місяць. При аналізі нарахування щомісячної плати враховуються також Ваші залишки/торговий оборот на картках в іноземній валюті.

в іншому:
- 0 грн на місяць при виконанні однієї з умов Smart Pricing*
* середньоденні залишки на картрахунку від 50 тис.грн екв./місяць або сума покупок карткою від 15 тис.грн екв./місяць. При аналізі нарахування щомісячної плати враховуються також Ваші залишки/торговий оборот на картках в іноземній валюті.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:39

  Pete77 написав:
  2XL написав:
Pete77 написав:Я правильно розумію: єдиним варіантом уникнути комісії в Правексі це купити пакет Фамілія за 2500 грн/рік? Як на мене це не "легкообхідна" комісія, бо вона порівнянна з вартістю Фамілії.
700 долларов на рахунку в еквіваленті і пакет буде безкоштовний
Так було до війни. Зараз пакет Фамілія для нових клієнтів у будь-якому разі коштує 2500 грн. на рік (зі слів директора відділення на КПІ). З другого року можна по 25 тис. грн. (або еквівалент) тримати на рахунку і тоді він буде безкоштовним. Якщо в якийсь місяць умова не виконана -- 300 грн./місяць. Абсолютно не легкообхідна комісія.

Мне открыли такой пакет: 2 мес. Бесплатно а с 3 мес держать 25 тыс грн на счетах, для бесплатности. Сходите в другое отделение.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:54

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

«Чорна п'ятниця» від українських банків

1️⃣ «Sense Bank»: 36.6₴ = 1$

24 листопада з 00:00 по 23:59 курс продажу долару США буде зафіксовано на рівні 36.60₴. Придбати валюту зі знижкою можна буде у застосунку «Sense SuperApp» в межах лімітів, які встановлено Національним банком України:
— 50 000₴ з миттєвим зарахуванням на валютний рахунок;
— 200 000₴ для розміщення на депозит, строком на більш ніж 3 місяці.

❕Банк залишає право змінити курс продажу долару США протягом дня.

🌐
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