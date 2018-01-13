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Додано: Чет 23 лис, 2023 19:12
larynya
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:26
А какими купюрами будут выдавать? И самый главный вопрос, а заказывать валюту нужно за 100500 дней или выдают сразу? Это же самая хитроопая банка в Украине.
Додано: Чет 23 лис, 2023 23:59
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
В Альянсе курс 36.80 будет без комиссии за снятие если на 10 дней на депозит
И
У Коминбанк курс 36.80 будет без комиссии если на 1 месяц на депозит правильно?
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