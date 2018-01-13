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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:12

larynya

Ссылка с этой новостью на сайте банка
https://sensebank.ua/news/black-friday- ... kursom-366
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 23:26

  Evgeny написав:larynya

Ссылка с этой новостью на сайте банка
https://sensebank.ua/news/black-friday- ... kursom-366

А какими купюрами будут выдавать? И самый главный вопрос, а заказывать валюту нужно за 100500 дней или выдают сразу? Это же самая хитроопая банка в Украине.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 23:59

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

В Альянсе курс 36.80 будет без комиссии за снятие если на 10 дней на депозит
И
У Коминбанк курс 36.80 будет без комиссии если на 1 месяц на депозит правильно?
sl2023x4
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:15

  sl2023x4 написав:В Альянсе курс 36.80 будет без комиссии за снятие если на 10 дней на депозит
И
У Коминбанк курс 36.80 будет без комиссии если на 1 месяц на депозит правильно?


да, и 10 и месяц верно
в Клиринговом - 32 дня
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:24

  Pete77 написав:
  2XL написав:
Pete77 написав:Я правильно розумію: єдиним варіантом уникнути комісії в Правексі це купити пакет Фамілія за 2500 грн/рік? Як на мене це не "легкообхідна" комісія, бо вона порівнянна з вартістю Фамілії.
700 долларов на рахунку в еквіваленті і пакет буде безкоштовний
Так було до війни. Зараз пакет Фамілія для нових клієнтів у будь-якому разі коштує 2500 грн. на рік (зі слів директора відділення на КПІ). З другого року можна по 25 тис. грн. (або еквівалент) тримати на рахунку і тоді він буде безкоштовним. Якщо в якийсь місяць умова не виконана -- 300 грн./місяць. Абсолютно не легкообхідна комісія.


вот тут на розовом читаете
https://www.pravex.com.ua/chastnym-lica ... g-famiglia
и в ексельке Пакет"Фамільний"(приватні)
* Комісія становитиме 0 грн, якщо по всім картрахункам основного власника пакету послуг, в т.ч. валютних картрахунках, виконується одно з наступних умов:
- торговий оборот за звітний місяць від 7 000,00 грн екв. (у розрахунок береться безготівковий торговий оборот за операціями з використанням платіжної картки/карток або карткових реквізитів по даті фактичного проведення транзакцій) або середньоденний залишок власних коштів на картрахунку за звітний місяць від 25 000,00 грн екв. Перерахування в грн еквівалент загальної суми торгового обороту/середньоденних залишків здійснюється по курсу НБУ на дату нарахування комісії.


новичкам везет, 25к всего, старым проверенным - полтинник
может конечно тоже 25, но зачем рисковать...
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:47

Сенс 36,60
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:59

  cohan написав:
  sl2023x4 написав:В Альянсе курс 36.80 будет без комиссии за снятие если на 10 дней на депозит
И
У Коминбанк курс 36.80 будет без комиссии если на 1 месяц на депозит правильно?


да, и 10 и месяц верно
в Клиринговом - 32 дня


По Альянсу есть комиссия при покупке 1%, так что итогового 36,80 или 36,75 даже с депозитом не будет
CapsLk
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:59

demichh Если не секрет в каком отделении открыли?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:00

  deneg net написав:Это же самая хитроопая банка в Украине.
влазить туда на 200к опасно.
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