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Pete77 написав:Я правильно розумію: єдиним варіантом уникнути комісії в Правексі це купити пакет Фамілія за 2500 грн/рік? Як на мене це не "легкообхідна" комісія, бо вона порівнянна з вартістю Фамілії.
700 долларов на рахунку в еквіваленті і пакет буде безкоштовний
Так було до війни. Зараз пакет Фамілія для нових клієнтів у будь-якому разі коштує 2500 грн. на рік (зі слів директора відділення на КПІ). З другого року можна по 25 тис. грн. (або еквівалент) тримати на рахунку і тоді він буде безкоштовним. Якщо в якийсь місяць умова не виконана -- 300 грн./місяць. Абсолютно не легкообхідна комісія.
* Комісія становитиме 0 грн, якщо по всім картрахункам основного власника пакету послуг, в т.ч. валютних картрахунках, виконується одно з наступних умов: - торговий оборот за звітний місяць від 7 000,00 грн екв. (у розрахунок береться безготівковий торговий оборот за операціями з використанням платіжної картки/карток або карткових реквізитів по даті фактичного проведення транзакцій) або середньоденний залишок власних коштів на картрахунку за звітний місяць від 25 000,00 грн екв. Перерахування в грн еквівалент загальної суми торгового обороту/середньоденних залишків здійснюється по курсу НБУ на дату нарахування комісії.
новичкам везет, 25к всего, старым проверенным - полтинник может конечно тоже 25, но зачем рисковать...