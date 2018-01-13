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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:26

  Evgeny написав:Сенс 36,60
Уряя!!!
Я вчера хотел там депо открыть но решил подождать день!!!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:57

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  mustbe написав:Запилил в телеге бота, который сообщает обо всех изменениях курсов банок Клубов 50 и 200. А также НБУ, межбанк и обменки.


как можно в табличке 50к вывести историю измений курса банка за весь период (или хотя бы за пару месяцев). То есть у некоторых банков курс меняется часто и довольно длинная история, и она бывает полезна для понимания логики по которой банк устанавливает курсы. Но на определенном этапе что-то меняется и история пропадает и начинает обображаться только за последнюю неделю. И в форме с историей если даже задать настройку периода вручную, то нет никакой кнопки "Обновить", а если обновить страничку, то настройки период опять слетают и становятся за последнюю неделю. Если выставить период вручную и нажать "Нарисовать график", то график тоже рисуется только за последнюю неделю.

Может быть я что-то не так делаю, или это так задумано?
Было бы полезно иметь возможность видеть больше истории)
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:12

  flex123 написав:как можно в табличке 50к вывести историю измений курса банка за весь период (или хотя бы за пару месяцев).
для отслеживания изменений есть бот. Если скопировать все что он шлёт в эксель, можно сделать выборку по каждому банку, хоть за месяц, хоть за год.
15 минут дела.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:42

  vitaliiangel написав:
  flex123 написав:как можно в табличке 50к вывести историю измений курса банка за весь период (или хотя бы за пару месяцев).
для отслеживания изменений есть бот. Если скопировать все что он шлёт в эксель, можно сделать выборку по каждому банку, хоть за месяц, хоть за год.
15 минут дела.

как в боте посмотреть курсы за сентябрь-октябрь, да еще за 15 минут, подскажи пожалуйста?)
flex123
 
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