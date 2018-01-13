Уряя!!!
Я вчера хотел там депо открыть но решил подождать день!!!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:26
Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:57
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
как можно в табличке 50к вывести историю измений курса банка за весь период (или хотя бы за пару месяцев). То есть у некоторых банков курс меняется часто и довольно длинная история, и она бывает полезна для понимания логики по которой банк устанавливает курсы. Но на определенном этапе что-то меняется и история пропадает и начинает обображаться только за последнюю неделю. И в форме с историей если даже задать настройку периода вручную, то нет никакой кнопки "Обновить", а если обновить страничку, то настройки период опять слетают и становятся за последнюю неделю. Если выставить период вручную и нажать "Нарисовать график", то график тоже рисуется только за последнюю неделю.
Может быть я что-то не так делаю, или это так задумано?
Было бы полезно иметь возможность видеть больше истории)
Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:12
Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:42
как в боте посмотреть курсы за сентябрь-октябрь, да еще за 15 минут, подскажи пожалуйста?)
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