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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:26
Evgeny написав:
Сенс 36,60
Уряя!!!
Я вчера хотел там депо открыть но решил подождать день!!!
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asti
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:57
mustbe написав:
Запилил в телеге бота, который сообщает обо всех изменениях курсов банок Клубов 50 и 200. А также НБУ, межбанк и обменки.
как можно в табличке 50к вывести историю измений курса банка за весь период (или хотя бы за пару месяцев). То есть у некоторых банков курс меняется часто и довольно длинная история, и она бывает полезна для понимания логики по которой банк устанавливает курсы. Но на определенном этапе что-то меняется и история пропадает и начинает обображаться только за последнюю неделю. И в форме с историей если даже задать настройку периода вручную, то нет никакой кнопки "Обновить", а если обновить страничку, то настройки период опять слетают и становятся за последнюю неделю. Если выставить период вручную и нажать "Нарисовать график", то график тоже рисуется только за последнюю неделю.
Может быть я что-то не так делаю, или это так задумано?
Было бы полезно иметь возможность видеть больше истории)
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flex123
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:12
flex123 написав:
как можно в табличке 50к вывести историю измений курса банка за весь период (или хотя бы за пару месяцев).
для отслеживания изменений есть бот. Если скопировать все что он шлёт в эксель, можно сделать выборку по каждому банку, хоть за месяц, хоть за год.
15 минут дела.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:42
vitaliiangel написав: flex123 написав:
как можно в табличке 50к вывести историю измений курса банка за весь период (или хотя бы за пару месяцев).
для отслеживания изменений есть бот. Если скопировать все что он шлёт в эксель, можно сделать выборку по каждому банку, хоть за месяц, хоть за год.
15 минут дела.
как в боте посмотреть курсы за сентябрь-октябрь, да еще за 15 минут, подскажи пожалуйста?)
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flex123
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:33
Аккорд -10 коп
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Igor3777
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:39
flex123 написав:
как в боте посмотреть курсы за сентябрь-октябрь, да еще за 15 минут, подскажи пожалуйста?)
я объяснил какие инструменты, как вы это реализуете вопрос не ко мне. Реализовывается элементарно. Единственное из бота не переносится дата (её там нигде нет), если скопом всё перенести, заднее число ковырнуть не выйдет. Но если датой считать дату переноса (переносить в эксель всю инфу ежедневно) через 3 месяца вы легко поднимете курсы от 24.11.23
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 лис, 2023 14:41, всього редагувалось 3 разів.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:39
Igor3777 написав:
Аккорд -10 коп
36.89 все одно дорожче за 36.60 ( сенс )
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sens
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:58
sens написав: Igor3777 написав:
Аккорд -10 коп
36.89 все одно дорожче за 36.60 ( сенс )
Але дешевше за всі інші ,,))
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asti
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:01
asti написав: sens написав: Igor3777 написав:
Аккорд -10 коп
36.89 все одно дорожче за 36.60 ( сенс )
Але дешевше за всі інші ,,))
ага. и выход или 96 год или по 37,15
ну такое себе.
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mephala
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:06
asti написав: sens написав: Igor3777 написав:
Аккорд -10 коп
36.89 все одно дорожче за 36.60 ( сенс )
Але дешевше за всі інші ,,))
Є пропозиція,чим і коли будуть видавати немає інформації. Мені курс в обох випадках подобається,рекомендую. Зараз можна домовлятися,є фізично долар.
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sens
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