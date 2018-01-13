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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:48

  mephala написав:[

ага. и выход или 96 год или по 37,15
ну такое себе.


в Сенс в кассе только 96й дол выдают ? спасибо
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:50

  [Fin501] написав:
  mephala написав:[

ага. и выход или 96 год или по 37,15
ну такое себе.


в Сенс в кассе только 96й дол выдают ? спасибо

Купили в п'ятницю по 36-60,в наступну п'ятницю знімете,якщо 96,то по курсу каси від 37 буде 0,4грн з 1 уо прибуток
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:11

  sens написав:
  [Fin501] написав:
  mephala написав:[

ага. и выход или 96 год или по 37,15
ну такое себе.


в Сенс в кассе только 96й дол выдают ? спасибо

Купили в п'ятницю по 36-60,в наступну п'ятницю знімете,якщо 96,то по курсу каси від 37 буде 0,4грн з 1 уо прибуток

Вы сами за такой прибуток готовы этим заниматься?
Яша
 
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