|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:48
mephala написав:
[
ага. и выход или 96 год или по 37,15
ну такое себе.
в Сенс в кассе только 96й дол выдают ? спасибо
-
[Fin501]
-
-
- Повідомлень: 1104
- З нами з: 03.02.15
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:50
[Fin501] написав: mephala написав:
[
ага. и выход или 96 год или по 37,15
ну такое себе.
в Сенс в кассе только 96й дол выдают ? спасибо
Купили в п'ятницю по 36-60,в наступну п'ятницю знімете,якщо 96,то по курсу каси від 37 буде 0,4грн з 1 уо прибуток
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14913
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:11
sens написав: [Fin501] написав: mephala написав:
[
ага. и выход или 96 год или по 37,15
ну такое себе.
в Сенс в кассе только 96й дол выдают ? спасибо
Купили в п'ятницю по 36-60,в наступну п'ятницю знімете,якщо 96,то по курсу каси від 37 буде 0,4грн з 1 уо прибуток
Вы сами за такой прибуток готовы этим заниматься?
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1301
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:41
[Fin501] написав:
в Сенс в кассе только 96й дол выдают ? спасибо
как повезет, очень часто 96-99 и то потертые
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:55
Яша написав: sens написав:
Купили в п'ятницю по 36-60,в наступну п'ятницю знімете,якщо 96,то по курсу каси від 37 буде 0,4грн з 1 уо прибуток
Вы сами за такой прибуток готовы этим заниматься?
В соцопросе участвовать не буду, но для справки: 1.1% даже за 7 дней (а ведь выдают за 5) - это 76.9% годовых. Выглядит не такой уж малой прибыльностью для законного бизнеса с усилиями раз в неделю немножко поклацать в смартфоне и забрать в банке деньги.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3948
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:21
sens написав:
Купили в п'ятницю по 36-60,в наступну п'ятницю знімете,якщо 96,то по курсу каси від 37 буде 0,4грн з 1 уо прибуток
Я лучше в тумбу отнесу по 37,40
В банках берут 96 без проблем.
по итогу будет 0,8 грн за 1 уе, а с 1350 уе доход составит 1080 грн
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 3120
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 612 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:43
deneg net написав: vitaliiangel написав: deneg net написав:
Это же самая хитроопая банка в Украине.
влазить туда на 200к опасно.
какие 200, я тут за 50 меньжуюсь.
название банки сменилось, а суть осталась прежняя.
стопудово будет нагибалово: или ждать валюту будешь до конца дней, или выдадут купюрами 51 года.
Сегодня получил по заказу через пять дней синие доллары в Сенсе.
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 206
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:08
mogicanin1986 написав:
Сегодня получил по заказу через пять дней синие доллары в Сенсе.
очень хорошо если так, может ситуация меняется к лучшему?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20711
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2313 раз.
- Подякували: 3287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:10
deneg net написав: sens написав:
Купили в п'ятницю по 36-60,в наступну п'ятницю знімете,якщо 96,то по курсу каси від 37 буде 0,4грн з 1 уо прибуток
Я лучше в тумбу отнесу по 37,40
В банках берут 96 без проблем.
по итогу будет 0,8 грн за 1 уе, а с 1350 уе доход составит 1080 грн
Ви все правильно робите. Завдяки НБУ тепер всі банки хто купляє на міжбанку на касі має багато гривні і купляє готівку у інших
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14913
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:27
mogicanin1986 написав:
Сегодня получил по заказу через пять дней синие доллары в Сенсе.
Ну, это сегодня, потому что это не акционные доллары. Посмотрим что нам выдадут в четверг по сегодняшним акционным.
Сегодня, кстати, не смог открыть валютную карту в приложухе. Говорят, что это какой-то сбой, потому что большой наплыв покупателей. Пришлось покупать на текущий счёт. В пн надо будет идти в отд, чтобы открыть валютную карту вручную, а потом туда скинуть деньгу и снять. С текущего у них снятие 1,5% , а это больно.
В этой банке на каждом шагу мины, здесь ходи и оглядывайся, иначе нагнут и не глазом не моргнут.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 3120
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 612 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1122
|268205
|
П'ят 24 лис, 2023 18:15
cohan
|
|6
|3987
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|39057
|
|