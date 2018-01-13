RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 324325326327>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:48

  mephala написав:[

ага. и выход или 96 год или по 37,15
ну такое себе.


в Сенс в кассе только 96й дол выдают ? спасибо
[Fin501]
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 03.02.15
Подякував: 117 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:50

  [Fin501] написав:
  mephala написав:[

ага. и выход или 96 год или по 37,15
ну такое себе.


в Сенс в кассе только 96й дол выдают ? спасибо

Купили в п'ятницю по 36-60,в наступну п'ятницю знімете,якщо 96,то по курсу каси від 37 буде 0,4грн з 1 уо прибуток
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14913
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:11

  sens написав:
  [Fin501] написав:
  mephala написав:[

ага. и выход или 96 год или по 37,15
ну такое себе.


в Сенс в кассе только 96й дол выдают ? спасибо

Купили в п'ятницю по 36-60,в наступну п'ятницю знімете,якщо 96,то по курсу каси від 37 буде 0,4грн з 1 уо прибуток

Вы сами за такой прибуток готовы этим заниматься?
Яша
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 10.04.07
Подякував: 148 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:41

  [Fin501] написав:в Сенс в кассе только 96й дол выдают ? спасибо

как повезет, очень часто 96-99 и то потертые
kuzmich
 
Повідомлень: 283
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:55

  Яша написав:
  sens написав:Купили в п'ятницю по 36-60,в наступну п'ятницю знімете,якщо 96,то по курсу каси від 37 буде 0,4грн з 1 уо прибуток

Вы сами за такой прибуток готовы этим заниматься?

В соцопросе участвовать не буду, но для справки: 1.1% даже за 7 дней (а ведь выдают за 5) - это 76.9% годовых. Выглядит не такой уж малой прибыльностью для законного бизнеса с усилиями раз в неделю немножко поклацать в смартфоне и забрать в банке деньги.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3948
З нами з: 23.03.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:21

  sens написав:Купили в п'ятницю по 36-60,в наступну п'ятницю знімете,якщо 96,то по курсу каси від 37 буде 0,4грн з 1 уо прибуток

Я лучше в тумбу отнесу по 37,40
В банках берут 96 без проблем.
по итогу будет 0,8 грн за 1 уе, а с 1350 уе доход составит 1080 грн
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:43

  deneg net написав:
  vitaliiangel написав:
  deneg net написав:Это же самая хитроопая банка в Украине.
влазить туда на 200к опасно.

какие 200, я тут за 50 меньжуюсь.
название банки сменилось, а суть осталась прежняя.
стопудово будет нагибалово: или ждать валюту будешь до конца дней, или выдадут купюрами 51 года.

Сегодня получил по заказу через пять дней синие доллары в Сенсе.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 206
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:08

  mogicanin1986 написав:Сегодня получил по заказу через пять дней синие доллары в Сенсе.
очень хорошо если так, может ситуация меняется к лучшему?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20711
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2313 раз.
Подякували: 3287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:10

  deneg net написав:
  sens написав:Купили в п'ятницю по 36-60,в наступну п'ятницю знімете,якщо 96,то по курсу каси від 37 буде 0,4грн з 1 уо прибуток

Я лучше в тумбу отнесу по 37,40
В банках берут 96 без проблем.
по итогу будет 0,8 грн за 1 уе, а с 1350 уе доход составит 1080 грн

Ви все правильно робите. Завдяки НБУ тепер всі банки хто купляє на міжбанку на касі має багато гривні і купляє готівку у інших
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14913
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:27

  mogicanin1986 написав:Сегодня получил по заказу через пять дней синие доллары в Сенсе.

Ну, это сегодня, потому что это не акционные доллары. Посмотрим что нам выдадут в четверг по сегодняшним акционным.
Сегодня, кстати, не смог открыть валютную карту в приложухе. Говорят, что это какой-то сбой, потому что большой наплыв покупателей. Пришлось покупать на текущий счёт. В пн надо будет идти в отд, чтобы открыть валютную карту вручную, а потом туда скинуть деньгу и снять. С текущего у них снятие 1,5% , а это больно.
В этой банке на каждом шагу мины, здесь ходи и оглядывайся, иначе нагнут и не глазом не моргнут.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 324325326327>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alexkievukraine, anbesaga, moveton і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 111, 112, 113
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1122 268205
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2023 18:15
cohan
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 3987
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 39057
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10249)
24.11.2023 20:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.