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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:48
deneg net написав:
Посмотрим что нам выдадут в четверг по сегодняшним акционным.
Хм. У меня відача на Ср. 29го заказана
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