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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 324325326327
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:48

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  deneg net написав:Посмотрим что нам выдадут в четверг по сегодняшним акционным.
Хм. У меня відача на Ср. 29го заказана :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:35

сенс

А вот и первая бяка. Хоть и обещали, что курс 36,6 будет до 00.00 24.11.2023, но обманули. Уже в 21.00 курс стал 37,30. Я ж говорил шо эта банка не может играть честно, и по всюду лежат мины. Ждём теперь какими купюрами будут отдавать :|
deneg net
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