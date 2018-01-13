Додано: Суб 25 лис, 2023 00:00

Mustbe, маю надати «поправку на ветер» відносно умов зняття валюти в Укрексімі.

З огляду на зміну тарифів щодо обслуговування карток, що відбулись наприкінці жовтня, через «гарячку» та менеджера банку, на упередження, цікавився про шляхи обходу комісій при знятті валюти, але консультації працівників банку, як виявилось, були не зовсім компетентні (або може я щось не вірно зрозумів).

Отже, вже з власного досвіду, інформую, що для уникнення комісії НЕ потрібно оформлювати НІЯКІ депозити, у т.ч. й на 7 днів!

Просто купуємо з гривневої картки на доларову картку по тарифу «оптимальний», та відразу переказуємо у додатку з цієї «оптимальної» на «депозитну» картку, зняття з якої без комісії. І переказ між картками, також без комісії.

Ця «Оптимальна» (діджитал), відкривається миттєво у додатку, але якщо особа є ФОП – тоді її відкриття можливо ВИКЛЮЧНО у відділенні банку.

І що цікаво, за відкриття «оптимальних» карток особам, які НЕ є ФОП, стягнуто оплати – 1,37$, а ФОПам – безоплатно.



Може комусь буде в нагоді, ось «інструкція» як це все зробити:

1). Вносимо грн на поточний або картковий рахунок.

2). Якщо вносити на поточний (у цьому є сенс в тих випадках, у разі по довіреності, оскільки, якщо напряму на картковий від третіх осіб, то комісія на внесення), тоді у додатку переводимо з нього на картковий наступними кроками – «Платежі та перекази > Перекази > Між картками та іншими рахунками > з поточного рахунку на картку»

3). Робимо валюто-обмін з карткового рахунку (грн) на карту «оптимальну» (долар), яка відкривається у додатку (вже казав).

4). На карті «оптимальній» (долар), у разі наявності обмежень щодо лімітів на переказ, знімаємо цей ліміт: «нажимаємо на саму карту > сервіси > налаштувати ліміти > знімаємо ліміти на «Перекази»».

По замовчуванню, встановлено ліміт у 2000 грн.

5). Робимо переказ з «оптимальної» карти (долар) на «депозитну» карту (долар): «Платежі та перекази > Перекази > Перекази між картками > На власний рахунок/картку»

Але, у зв’язку з встановленим Банком лімітом за один переказ не більше ніж 25000 грн, в еквіваленті, переказ розбиваємо на частини (наприклад, 670$+670$).



І дуже важливий такий нюанс.

Якщо ВЖЕ відкритті карти «оптимальна» та «депозитна», то при виборі цих карт у діях, що зазначені у пунктах «3» та «5», їх НЕМОЖЛИВО відрізнити по тим назвам, що пропонує додаток, оскільки вони однакові. І якщо помилитись, то попадете на комісію, яку тут намагаємось обійти)

А тому, ДО того як вчиняти дії, перейменуйте ці карти відповідно до їх тарифів.

Але й тут є нюанс))

Перейменовувати треба саме у тій частині, де у додатку, за замовчуванням, вказана саме назва «Картковий рахунок» - ось цю назву і треба змінити (натиснувши «олівець» з правої сторони), оскільки, якщо «нажати» на саму картку, і змінити її номер на якусь назву, то змінена назва потім НЕ відображається при виборі картки в діях, що зазначені пунктах «3» та «5»



Якщо десь плутано)) написано, то перепитуйте)