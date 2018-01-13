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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 324325326327
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:48

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  deneg net написав:Посмотрим что нам выдадут в четверг по сегодняшним акционным.
Хм. У меня відача на Ср. 29го заказана :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:35

сенс

А вот и первая бяка. Хоть и обещали, что курс 36,6 будет до 00.00 24.11.2023, но обманули. Уже в 21.00 курс стал 37,30. Я ж говорил шо эта банка не может играть честно, и по всюду лежат мины. Ждём теперь какими купюрами будут отдавать :|
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:57

deneg net Пишут в понедельник с 10 до 11 включат еще :D Гонят ппц конечно вроде не серьезный гос(уже)банк ,а аниматоры в замшавелом ТЦ.
BonKyr
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:00

Укрексім

Mustbe, маю надати «поправку на ветер» відносно умов зняття валюти в Укрексімі.
З огляду на зміну тарифів щодо обслуговування карток, що відбулись наприкінці жовтня, через «гарячку» та менеджера банку, на упередження, цікавився про шляхи обходу комісій при знятті валюти, але консультації працівників банку, як виявилось, були не зовсім компетентні (або може я щось не вірно зрозумів).
Отже, вже з власного досвіду, інформую, що для уникнення комісії НЕ потрібно оформлювати НІЯКІ депозити, у т.ч. й на 7 днів!
Просто купуємо з гривневої картки на доларову картку по тарифу «оптимальний», та відразу переказуємо у додатку з цієї «оптимальної» на «депозитну» картку, зняття з якої без комісії. І переказ між картками, також без комісії.
Ця «Оптимальна» (діджитал), відкривається миттєво у додатку, але якщо особа є ФОП – тоді її відкриття можливо ВИКЛЮЧНО у відділенні банку.
І що цікаво, за відкриття «оптимальних» карток особам, які НЕ є ФОП, стягнуто оплати – 1,37$, а ФОПам – безоплатно.

Може комусь буде в нагоді, ось «інструкція» як це все зробити:
1). Вносимо грн на поточний або картковий рахунок.
2). Якщо вносити на поточний (у цьому є сенс в тих випадках, у разі по довіреності, оскільки, якщо напряму на картковий від третіх осіб, то комісія на внесення), тоді у додатку переводимо з нього на картковий наступними кроками – «Платежі та перекази > Перекази > Між картками та іншими рахунками > з поточного рахунку на картку»
3). Робимо валюто-обмін з карткового рахунку (грн) на карту «оптимальну» (долар), яка відкривається у додатку (вже казав).
4). На карті «оптимальній» (долар), у разі наявності обмежень щодо лімітів на переказ, знімаємо цей ліміт: «нажимаємо на саму карту > сервіси > налаштувати ліміти > знімаємо ліміти на «Перекази»».
По замовчуванню, встановлено ліміт у 2000 грн.
5). Робимо переказ з «оптимальної» карти (долар) на «депозитну» карту (долар): «Платежі та перекази > Перекази > Перекази між картками > На власний рахунок/картку»
Але, у зв’язку з встановленим Банком лімітом за один переказ не більше ніж 25000 грн, в еквіваленті, переказ розбиваємо на частини (наприклад, 670$+670$).

І дуже важливий такий нюанс.
Якщо ВЖЕ відкритті карти «оптимальна» та «депозитна», то при виборі цих карт у діях, що зазначені у пунктах «3» та «5», їх НЕМОЖЛИВО відрізнити по тим назвам, що пропонує додаток, оскільки вони однакові. І якщо помилитись, то попадете на комісію, яку тут намагаємось обійти)
А тому, ДО того як вчиняти дії, перейменуйте ці карти відповідно до їх тарифів.
Але й тут є нюанс))
Перейменовувати треба саме у тій частині, де у додатку, за замовчуванням, вказана саме назва «Картковий рахунок» - ось цю назву і треба змінити (натиснувши «олівець» з правої сторони), оскільки, якщо «нажати» на саму картку, і змінити її номер на якусь назву, то змінена назва потім НЕ відображається при виборі картки в діях, що зазначені пунктах «3» та «5»

Якщо десь плутано)) написано, то перепитуйте)
s17012017
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:25

s17012017 Да,приложение там конечно допотопное,тоже путался где какая карта.Хорошо пластик депозитка отличается от грвн и обычного доллара,по номеру сверял) У их и клиентбанки такие же допотопные,а когда приехал на БульварноКудрявкую за токенами мне их на CD-R дисках выдали)))
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:41

  Amethyst написав:
  deneg net написав:Посмотрим что нам выдадут в четверг по сегодняшним акционным.
Хм. У меня відача на Ср. 29го заказана :P
А если подмигнуть кассиру -
можно было и на 28-е заказать ;) ;) ))
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:24

  vitaliiangel написав:
  flex123 написав:как в боте посмотреть курсы за сентябрь-октябрь, да еще за 15 минут, подскажи пожалуйста?)
я объяснил какие инструменты, как вы это реализуете вопрос не ко мне. Реализовывается элементарно. Единственное из бота не переносится дата (её там нигде нет)

Добавил в бота текущую дату.
Впрочем, строить историю курсов по сообщениям бота - это не очень правильно.
Но в принципе - это реально, хоть и неудобно
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:32

  mustbe написав:
  vitaliiangel написав:
  flex123 написав:как в боте посмотреть курсы за сентябрь-октябрь, да еще за 15 минут, подскажи пожалуйста?)
я объяснил какие инструменты, как вы это реализуете вопрос не ко мне. Реализовывается элементарно. Единственное из бота не переносится дата (её там нигде нет)

Добавил в бота текущую дату.
Впрочем, строить историю курсов по сообщениям бота - это не очень правильно.
Но в принципе - это реально, хоть и неудобно

почему не удобно? я так много баз данных парсил. в идеале перед названием банка иметь какой то символ при автоматическом форматировании означающий новую строку, тогда двоеточия и знак "больше" - готовые разделители столбцов. Если научить алгоритм распознавать название банка (полчаса работы), он сможет сам выносить каждую запись в отдельную строку.

по комИну пожелание. Там в боте 2 варианта ComIn и КомИн выбрать какой-то один, иначе при парсинге будет путаница.

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:39

  vitaliiangel написав:
  mustbe написав:Добавил в бота текущую дату.
Впрочем, строить историю курсов по сообщениям бота - это не очень правильно.
Но в принципе - это реально, хоть и неудобно

почему не удобно?

Могу посоветовать парсить не бот (который живёт всего неделю), а Первоисточник (который живёт больше года)
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:05

  flex123 написав:как можно в табличке 50к вывести историю измений курса банка за весь период (или хотя бы за пару месяцев). То есть у некоторых банков курс меняется часто и довольно длинная история, и она бывает полезна для понимания логики по которой банк устанавливает курсы. Но на определенном этапе что-то меняется и история пропадает и начинает обображаться только за последнюю неделю.

В этом месяце были проведены некоторые покращення, в результате которых по некоторым банкам старая история перестала подтягиваться.
Можно это пофиксить и таки подтянуть старую историю, но не вижу большого смысла морочиться.
Покращення закончились, сейчас история пропадать не должна
mustbe
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