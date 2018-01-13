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s17012017 написав:Отже, вже з власного досвіду, інформую, що для уникнення комісії НЕ потрібно оформлювати НІЯКІ депозити, у т.ч. й на 7 днів!
5). Робимо переказ з «оптимальної» карти (долар) на «депозитну» карту (долар): «Платежі та перекази > Перекази > Перекази між картками > На власний рахунок/картку» Але, у зв’язку з встановленим Банком лімітом за один переказ не більше ніж 25000 грн, в еквіваленті, переказ розбиваємо на частини (наприклад, 670$+670$).
Вы уже реально снимали? Вдруг комис всплывет папизже. И по 5 пункту. При выборе выпадает меню из шести колонок. первые три сверху карты затем они же но уже как счета.Как правильно с карты на карту или со счета на счет???
s17012017 написав:Отже, вже з власного досвіду, інформую, що для уникнення комісії НЕ потрібно оформлювати НІЯКІ депозити, у т.ч. й на 7 днів!
5). Робимо переказ з «оптимальної» карти (долар) на «депозитну» карту (долар): «Платежі та перекази > Перекази > Перекази між картками > На власний рахунок/картку» Але, у зв’язку з встановленим Банком лімітом за один переказ не більше ніж 25000 грн, в еквіваленті, переказ розбиваємо на частини (наприклад, 670$+670$).
Вы уже реально снимали? Вдруг комис всплывет папизже. И по 5 пункту. При выборе выпадает меню из шести колонок. первые три сверху карты затем они же но уже как счета.Как правильно с карты на карту или со счета на счет???
1). У попередні місяці знімав, у цьому – ще НІ (не було часу чекати чергу в касу, та на тижні маю туди завітати), але комісія з депозитної карти стягується не при знятті готівки у касі, а при зарахуванні на нею коштів. Тобто, система «розпізнає» джерело надходження коштів на «ВХОДІ» депозитної карти, і якщо це валюто-обмін, то автоматично стягується комісія, та на депозитку зарахується сума за вирахуванням комісії. З інших зарахувань, зокрема, якщо переказ між картками або кошти з депозитних вкладів, коміс НЕ стягується. Тому ми і робимо спочатку валюто-обмін на «оптимальну», і з неї переказуємо на депозитну. І додам, що етапи валюто-обміну на оптимальну, та подальший переказ на депозитну, практично ВЖЕ пройдено. Кошти на депозитному рахунку у повному обсязі, та чекають на зняття. Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось.
2). Напевно, ви мали на увазі не «колонка», а «строка». Так, у рядках відкривається перелік усіх карток, які є в наявності (у мене, наприклад, таких рядків – дев’ять), і якщо на якихось картках змінено назву, то ТАК, додаток одну й ту саму картку ДУБЛЮЄ – один раз, в оригінальному вигляді (я так думаю), а другий раз – так, як клієнт її перейменував. Трохи дивна опція, але можна звикнути. «Оптимальна» та «Депозитна» - це картки. І якщо ДО пункту «5» ви усе зробили правильно, то інакші дії, ніж здійснити переказ «між картками», неможливо.
П.С. З поточного рахунку валюто-обмін НЕ виконати. А щодо доцільності внесення коштів на поточний рахунок, то дивись пункт «2»
П.С.2 Mustbe, на мою думку, з таблиці можна прибрати примітку «7 д.», оскільки не має сенсу розміщати кошти на депо, якщо є можливість їх зняти миттєво без комісії
deneg net написав:А вот и первая бяка. Хоть и обещали, что курс 36,6 будет до 00.00 24.11.2023, но обманули. Уже в 21.00 курс стал 37,30. Я ж говорил шо эта банка не может играть честно, и по всюду лежат мины. Ждём теперь какими купюрами будут отдавать
это где то написино или со слов всезнаек отделения? )
deneg net написав:А вот и первая бяка. Хоть и обещали, что курс 36,6 будет до 00.00 24.11.2023, но обманули. Уже в 21.00 курс стал 37,30. Я ж говорил шо эта банка не может играть честно, и по всюду лежат мины. Ждём теперь какими купюрами будут отдавать
это где то написино или со слов всезнаек отделения? )
это написано на их официальном сайте. https://sensebank.ua/news/black-friday- ... kursom-366 обещали курс 36,6 с 0.00 24.11.2023 до 23.59 24.11.2023 по факту надули. там есть ссылочка: * У випадку змін на фінансовому ринку, незалежних від Банку, Sense Bank залишає за собою право на зміну курсу но никаких изменений в 21.00 на финансовом рынке не произошло, поэтому отмазка не катит
deneg net написав:А вот и первая бяка. Хоть и обещали, что курс 36,6 будет до 00.00 24.11.2023, но обманули. Уже в 21.00 курс стал 37,30.
это где то написино или со слов всезнаек отделения? )
это написано на их официальном сайте. https://sensebank.ua/news/black-friday- ... kursom-366 обещали курс 36,6 с 0.00 24.11.2023 до 23.59 24.11.2023 по факту надули. там есть ссылочка: * У випадку змін на фінансовому ринку, незалежних від Банку, Sense Bank залишає за собою право на зміну курсу но никаких изменений в 21.00 на финансовом рынке не произошло, поэтому отмазка не катит
А чому саме в 21:00?.. Зміни могли відбутись будь коли протягом дня. Як ви знаєте, що їх не було ?
Мені це нагадує подарунки для чорношкірих. Прилітаєш в забуте богом село , прибігають чорношкірі підлітки. Ти їм даєш щось, цукерку, чи пляшку води. Вони задоволені, посміхаються. А наступного разу не привіз нічого, і вони кидають камінням в тебе. Карусельщики пробивають чергове дно: банк гівно, бо подарунки робить не так, як їм би хотілось. І припинили їх раніше, ніж вони собі мріяли.