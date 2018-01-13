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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 326327328329>
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:26

  s17012017 написав:Отже, вже з власного досвіду, інформую, що для уникнення комісії НЕ потрібно оформлювати НІЯКІ депозити, у т.ч. й на 7 днів!



5). Робимо переказ з «оптимальної» карти (долар) на «депозитну» карту (долар): «Платежі та перекази > Перекази > Перекази між картками > На власний рахунок/картку»
Але, у зв’язку з встановленим Банком лімітом за один переказ не більше ніж 25000 грн, в еквіваленті, переказ розбиваємо на частини (наприклад, 670$+670$).



Вы уже реально снимали? Вдруг комис всплывет папизже.
И по 5 пункту. При выборе выпадает меню из шести колонок. первые три сверху карты затем они же но уже как счета.Как правильно с карты на карту или со счета на счет???
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:40

  VLADPn написав:
  s17012017 написав:Отже, вже з власного досвіду, інформую, що для уникнення комісії НЕ потрібно оформлювати НІЯКІ депозити, у т.ч. й на 7 днів!



5). Робимо переказ з «оптимальної» карти (долар) на «депозитну» карту (долар): «Платежі та перекази > Перекази > Перекази між картками > На власний рахунок/картку»
Але, у зв’язку з встановленим Банком лімітом за один переказ не більше ніж 25000 грн, в еквіваленті, переказ розбиваємо на частини (наприклад, 670$+670$).



Вы уже реально снимали? Вдруг комис всплывет папизже.
И по 5 пункту. При выборе выпадает меню из шести колонок. первые три сверху карты затем они же но уже как счета.Как правильно с карты на карту или со счета на счет???


1). У попередні місяці знімав, у цьому – ще НІ (не було часу чекати чергу в касу, та на тижні маю туди завітати), але комісія з депозитної карти стягується не при знятті готівки у касі, а при зарахуванні на нею коштів. Тобто, система «розпізнає» джерело надходження коштів на «ВХОДІ» депозитної карти, і якщо це валюто-обмін, то автоматично стягується комісія, та на депозитку зарахується сума за вирахуванням комісії.
З інших зарахувань, зокрема, якщо переказ між картками або кошти з депозитних вкладів, коміс НЕ стягується.
Тому ми і робимо спочатку валюто-обмін на «оптимальну», і з неї переказуємо на депозитну.
І додам, що етапи валюто-обміну на оптимальну, та подальший переказ на депозитну, практично ВЖЕ пройдено. Кошти на депозитному рахунку у повному обсязі, та чекають на зняття.
Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось.

2). Напевно, ви мали на увазі не «колонка», а «строка». Так, у рядках відкривається перелік усіх карток, які є в наявності (у мене, наприклад, таких рядків – дев’ять), і якщо на якихось картках змінено назву, то ТАК, додаток одну й ту саму картку ДУБЛЮЄ – один раз, в оригінальному вигляді (я так думаю), а другий раз – так, як клієнт її перейменував. Трохи дивна опція, але можна звикнути.
«Оптимальна» та «Депозитна» - це картки. І якщо ДО пункту «5» ви усе зробили правильно, то інакші дії, ніж здійснити переказ «між картками», неможливо.

П.С. З поточного рахунку валюто-обмін НЕ виконати. А щодо доцільності внесення коштів на поточний рахунок, то дивись пункт «2»

П.С.2 Mustbe, на мою думку, з таблиці можна прибрати примітку «7 д.», оскільки не має сенсу розміщати кошти на депо, якщо є можливість їх зняти миттєво без комісії
s17012017
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:42

  deneg net написав:А вот и первая бяка. Хоть и обещали, что курс 36,6 будет до 00.00 24.11.2023, но обманули. Уже в 21.00 курс стал 37,30. Я ж говорил шо эта банка не может играть честно, и по всюду лежат мины. Ждём теперь какими купюрами будут отдавать :|


это где то написино или со слов всезнаек отделения? )
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 23:38

  mephala написав:
  deneg net написав:А вот и первая бяка. Хоть и обещали, что курс 36,6 будет до 00.00 24.11.2023, но обманули. Уже в 21.00 курс стал 37,30. Я ж говорил шо эта банка не может играть честно, и по всюду лежат мины. Ждём теперь какими купюрами будут отдавать :|


это где то написино или со слов всезнаек отделения? )

это написано на их официальном сайте.
https://sensebank.ua/news/black-friday- ... kursom-366
обещали курс 36,6 с 0.00 24.11.2023 до 23.59 24.11.2023
по факту надули.
там есть ссылочка: * У випадку змін на фінансовому ринку, незалежних від Банку, Sense Bank залишає за собою право на зміну курсу
но никаких изменений в 21.00 на финансовом рынке не произошло, поэтому отмазка не катит
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 00:28

  deneg net написав:
  mephala написав:
  deneg net написав:А вот и первая бяка. Хоть и обещали, что курс 36,6 будет до 00.00 24.11.2023, но обманули. Уже в 21.00 курс стал 37,30.


это где то написино или со слов всезнаек отделения? )

это написано на их официальном сайте.
https://sensebank.ua/news/black-friday- ... kursom-366
обещали курс 36,6 с 0.00 24.11.2023 до 23.59 24.11.2023
по факту надули.
там есть ссылочка: * У випадку змін на фінансовому ринку, незалежних від Банку, Sense Bank залишає за собою право на зміну курсу
но никаких изменений в 21.00 на финансовом рынке не произошло, поэтому отмазка не катит

А чому саме в 21:00?.. Зміни могли відбутись будь коли протягом дня. Як ви знаєте, що їх не було ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:06

Мені це нагадує подарунки для чорношкірих. Прилітаєш в забуте богом село , прибігають чорношкірі підлітки. Ти їм даєш щось, цукерку, чи пляшку води. Вони задоволені, посміхаються. А наступного разу не привіз нічого, і вони кидають камінням в тебе.
Карусельщики пробивають чергове дно: банк гівно, бо подарунки робить не так, як їм би хотілось. І припинили їх раніше, ніж вони собі мріяли.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:39

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Какая то паталогическая ненависть к карусельщикам у хотаба.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:41

  VLADPn написав:Какая то паталогическая ненависть к карусельщикам у хотаба.

у него вообще проблемы с психикой, не разу не видел чтобы он критиковал коррупцию. Его послушать карусельщики - преступники. Хотя это обычная работа. Кто то покупает в сёлах картошку и перепродаёт. Тоже преступник? Суть та же самая.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:48

  sergey_sryvkin написав:А чому саме в 21:00?.. Зміни могли відбутись будь коли протягом дня. Як ви знаєте, що їх не було ? :)

Курсы мониторятся каждый час. Изменение произошло в интервале 20:00-21:00.
Говорят - примерно в 20:40
24.11.2023 21:00 Сенс: 36.6000 -> 37.3000 грн/$ (+0.7000)
24.11.2023 01:00 Сенс: 37.2000 -> 36.6000 грн/$ (-0.6000)
20.11.2023 16:00 Сенс: 37.3000 -> 37.2000 грн/$ (-0.1000)
10.11.2023 15:30 Сенс: 37.2000 -> 37.3000 грн/$ (+0.1000)
08.11.2023 09:30 Сенс: 37.4000 -> 37.2000 грн/$ (-0.2000)
23.08.2023 14:30 Сенс: 37.0000 -> 37.4000 грн/$ (+0.4000)
22.06.2023 10:30 Сенс: 37.3000 -> 37.0000 грн/$ (-0.3000)
06.06.2023 16:00 Сенс: 37.4000 -> 37.3000 грн/$ (-0.1000)
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:53

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  mustbe написав:Можно это пофиксить и таки подтянуть старую историю, но не вижу большого смысла морочиться.


точно, немає сенсу в цьому))
prodigy
 
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