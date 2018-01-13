Додано: Суб 25 лис, 2023 22:40

VLADPn написав: s17012017 написав: Отже, вже з власного досвіду, інформую, що для уникнення комісії НЕ потрібно оформлювати НІЯКІ депозити, у т.ч. й на 7 днів!







5). Робимо переказ з «оптимальної» карти (долар) на «депозитну» карту (долар): «Платежі та перекази > Перекази > Перекази між картками > На власний рахунок/картку»

Але, у зв’язку з встановленим Банком лімітом за один переказ не більше ніж 25000 грн, в еквіваленті, переказ розбиваємо на частини (наприклад, 670$+670$).



Отже, вже з власного досвіду, інформую, що для уникнення комісії НЕ потрібно оформлювати НІЯКІ депозити, у т.ч. й на 7 днів!5). Робимо переказ з «оптимальної» карти (долар) на «депозитну» карту (долар): «Платежі та перекази > Перекази > Перекази між картками > На власний рахунок/картку»Але, у зв’язку з встановленим Банком лімітом за один переказ не більше ніж 25000 грн, в еквіваленті, переказ розбиваємо на частини (наприклад, 670$+670$).



Вы уже реально снимали? Вдруг комис всплывет папизже.

И по 5 пункту. При выборе выпадает меню из шести колонок. первые три сверху карты затем они же но уже как счета.Как правильно с карты на карту или со счета на счет??? Вы уже реально снимали? Вдруг комис всплывет папизже.И по 5 пункту. При выборе выпадает меню из шести колонок. первые три сверху карты затем они же но уже как счета.Как правильно с карты на карту или со счета на счет???

1). У попередні місяці знімав, у цьому – ще НІ (не було часу чекати чергу в касу, та на тижні маю туди завітати), але комісія з депозитної карти стягується не при знятті готівки у касі, а при зарахуванні на нею коштів. Тобто, система «розпізнає» джерело надходження коштів на «ВХОДІ» депозитної карти, і якщо це валюто-обмін, то автоматично стягується комісія, та на депозитку зарахується сума за вирахуванням комісії.З інших зарахувань, зокрема, якщо переказ між картками або кошти з депозитних вкладів, коміс НЕ стягується.Тому ми і робимо спочатку валюто-обмін на «оптимальну», і з неї переказуємо на депозитну.І додам, що етапи валюто-обміну на оптимальну, та подальший переказ на депозитну, практично ВЖЕ пройдено. Кошти на депозитному рахунку у повному обсязі, та чекають на зняття.Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось.2). Напевно, ви мали на увазі не «колонка», а «строка». Так, у рядках відкривається перелік усіх карток, які є в наявності (у мене, наприклад, таких рядків – дев’ять), і якщо на якихось картках змінено назву, то ТАК, додаток одну й ту саму картку ДУБЛЮЄ – один раз, в оригінальному вигляді (я так думаю), а другий раз – так, як клієнт її перейменував. Трохи дивна опція, але можна звикнути.«Оптимальна» та «Депозитна» - це картки. І якщо ДО пункту «5» ви усе зробили правильно, то інакші дії, ніж здійснити переказ «між картками», неможливо.П.С. З поточного рахунку валюто-обмін НЕ виконати. А щодо доцільності внесення коштів на поточний рахунок, то дивись пункт «2»П.С.2 Mustbe, на мою думку, з таблиці можна прибрати примітку «7 д.», оскільки не має сенсу розміщати кошти на депо, якщо є можливість їх зняти миттєво без комісії