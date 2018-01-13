|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 лис, 2023 11:57
VLADPn написав:
Какая то паталогическая ненависть к карусельщикам у хотаба.
чому ненависть?
звичайна огида
тому що обговорюємо такі дрібниці, що дійсно сором бере
на що ми втрачаємо і час (і життя)
як то 20 чи 21 година в сенсі
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 26 лис, 2023 12:11, всього редагувалось 1 раз.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10315
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3206 раз.
- Подякували: 3245 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:02
s17012017 написав:
Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось.
З чого такий висновок що списали 1,37 долара саме за відкриття "оптимальної"? Коли було відкрито "оптимальну" і коли було списано ці 1,37 долара? Списало в мінус чи коли пройшло зарахування купленої валюти ?
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 902
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:05
prodigy написав:
звичайна огида
зачем вы читаете эту огыду, зачем вообще заходите на данную ветку, если считаете карусель недостойным для вас занятием? Пишите картины или стихи. Бесят нравоучения, когда тот кто учит сам ничем не лучше. Вот где настоящее моральное дно.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20737
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:15
vitaliiangel написав: prodigy написав:
звичайна огида
зачем вы читаете эту огыду, зачем вообще заходите на данную ветку, если считаете карусель недостойным для вас занятием? Пишите картины или стихи. Бесят нравоучения, когда тот кто учит сам ничем не лучше. Вот где настоящее моральное дно.
не бісять, звичайна огида
без емоцій
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10315
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3206 раз.
- Подякували: 3245 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:20
prodigy написав:
звичайна огида
ничего огыдного здесь не пишут. Красота в глазах смотрящего.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20737
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3289 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1130
|270008
|
Суб 25 лис, 2023 22:53
cohan
|
|6
|4006
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|39193
|
|