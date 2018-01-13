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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:57

  VLADPn написав:Какая то паталогическая ненависть к карусельщикам у хотаба.


чому ненависть?

звичайна огида

тому що обговорюємо такі дрібниці, що дійсно сором бере
на що ми втрачаємо і час (і життя)

як то 20 чи 21 година в сенсі
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 26 лис, 2023 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:02

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  s17012017 написав:Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось.

З чого такий висновок що списали 1,37 долара саме за відкриття "оптимальної"? Коли було відкрито "оптимальну" і коли було списано ці 1,37 долара? Списало в мінус чи коли пройшло зарахування купленої валюти ?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:05

  prodigy написав:звичайна огида
зачем вы читаете эту огыду, зачем вообще заходите на данную ветку, если считаете карусель недостойным для вас занятием? Пишите картины или стихи. Бесят нравоучения, когда тот кто учит сам ничем не лучше. Вот где настоящее моральное дно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:15

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:звичайна огида
зачем вы читаете эту огыду, зачем вообще заходите на данную ветку, если считаете карусель недостойным для вас занятием? Пишите картины или стихи. Бесят нравоучения, когда тот кто учит сам ничем не лучше. Вот где настоящее моральное дно.


не бісять, звичайна огида
без емоцій
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:20

  prodigy написав:звичайна огида
ничего огыдного здесь не пишут. Красота в глазах смотрящего.
vitaliiangel
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