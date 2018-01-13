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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 327328329330>
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:57

  VLADPn написав:Какая то паталогическая ненависть к карусельщикам у хотаба.


чому ненависть?

звичайна огида

тому що обговорюємо такі дрібниці, що дійсно сором бере
на що ми втрачаємо і час (і життя)

як то 20 чи 21 година в сенсі
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 26 лис, 2023 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:02

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  s17012017 написав:Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось.

З чого такий висновок що списали 1,37 долара саме за відкриття "оптимальної"? Коли було відкрито "оптимальну" і коли було списано ці 1,37 долара? Списало в мінус чи коли пройшло зарахування купленої валюти ?
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:05

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 26 лис, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:15

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:звичайна огида
зачем вы читаете эту огыду, зачем вообще заходите на данную ветку, если считаете карусель недостойным для вас занятием? Пишите картины или стихи. Бесят нравоучения, когда тот кто учит сам ничем не лучше. Вот где настоящее моральное дно.


не бісять, звичайна огида
без емоцій
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:20

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 26 лис, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:27

  vitaliiangel написав:
  VLADPn написав:Какая то паталогическая ненависть к карусельщикам у хотаба.

не разу не видел чтобы он критиковал коррупцию. . .

Витальон, я много о чем НЕ пишу. А надо обо всем?
Зато пишу о том, что с тебя налогов в месяц получает бюджет воюющей страны на чашку кофе и ноль донатов.
А карусельщиков любить не за что. Паразиты на теле страны. Плюс создали проблемы для получения депозитов в нормальных купюрах.
Помнишь Жеглов говорил Маньке-облигации «тебе работать, работать тебе надо!»
И тебе Виталик надо работать и платить налоги, если не хочешь (боишься) воевать . Кто-то твою недвижку под сдачу защищает, а ты в это время им болт с обратной резьбой показываешь. Здоровый мужик, с обостренным чувством справедливости.


зачем вы читаете эту огыду,


Вы ж карусельщики как тараканы по всем веткам развели этот цветной скулеж:
Две ветки по каруселям 50к
Две ветки по депозитам 200к
Эта ветка
Валютный в контексте
Басни про банки
В каждом отдельном банке
Уже устройте себе уголок плача в одном месте в конце концов.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 лис, 2023 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:34

  lara_08 написав:
  s17012017 написав:Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось.

З чого такий висновок що списали 1,37 долара саме за відкриття "оптимальної"? Коли було відкрито "оптимальну" і коли було списано ці 1,37 долара? Списало в мінус чи коли пройшло зарахування купленої валюти ?

Имею такой опыт примерно 10-дневной давности: в день открытия долларовой оптимальной - купил на нее валюту. Но так как денег чуть не хватало на покупку максимальной суммы - купил частично на сколько хватило гривны + докинул СЭПом и докупил недостающее через пару часов. Так вот за эти пару часов Сима 1,38 бакса (тогда курс был чуть иной) с оптимальной успел слизать. А супруге покупали на только открытую Оптимальную и сразу после внесения всю сумму после конвертации закинули на 7 дневный - слизать ничего не успело и после возврата на Депозитку - с нее в погашения долга по Оптималке тоже ничего не сняло. Полагаю что теперь это "спящая" сумма комиса и как только на Оптималке валюта появится дольше чем на несколько минут - Сима ее обязательно "слижет" по действующему на тот момент курсу в эквиваленте 50 грн.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:42

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Hotab написав:Зато пишу о том, что с тебя налогов в месяц получает бюджет воюющей страны на чашку кофе

На самом деле вы сильно ошибаетесь и занижаете фактическую сумму нулогов получаемую государством со всех и каждого. Потому как и Виталиан, и Вы, и я, и все-все-все, включая пенсионеров - каждый - платит намного больше налогов чем на чашку кофе даже если тот самый ПДФО=0. НДС с каждой купленной в магазине покупке и за каждую оплаченную услугу в интернете (на почте, в банке) - ИМХО не стоит забывать и сбрасывать со счетов
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:48

Ребята! И девочки тоже.
Давайте не будем здесь срач моральный устраивать, тем более в воскресенье.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:51

  lara_08 написав:
  s17012017 написав:Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось.

З чого такий висновок що списали 1,37 долара саме за відкриття "оптимальної"? Коли було відкрито "оптимальну" і коли було списано ці 1,37 долара? Списало в мінус чи коли пройшло зарахування купленої валюти ?
купляти на 1301,37 для зняття 1300 . Здається це про Приват відповідь?
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