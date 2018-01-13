Додано: Нед 26 лис, 2023 12:34

lara_08 написав: s17012017 написав: Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось. Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось.

З чого такий висновок що списали 1,37 долара саме за відкриття "оптимальної"? Коли було відкрито "оптимальну" і коли було списано ці 1,37 долара? Списало в мінус чи коли пройшло зарахування купленої валюти ? З чого такий висновок що списали 1,37 долара саме за відкриття "оптимальної"? Коли було відкрито "оптимальну" і коли було списано ці 1,37 долара? Списало в мінус чи коли пройшло зарахування купленої валюти ?

Имею такой опыт примерно 10-дневной давности: в день открытия долларовой оптимальной - купил на нее валюту. Но так как денег чуть не хватало на покупку максимальной суммы - купил частично на сколько хватило гривны + докинул СЭПом и докупил недостающее через пару часов. Так вот за эти пару часов Сима 1,38 бакса (тогда курс был чуть иной) с оптимальной успел слизать. А супруге покупали на только открытую Оптимальную и сразу после внесения всю сумму после конвертации закинули на 7 дневный - слизать ничего не успело и после возврата на Депозитку - с нее в погашения долга по Оптималке тоже ничего не сняло. Полагаю что теперь это "спящая" сумма комиса и как только на Оптималке валюта появится дольше чем на несколько минут - Сима ее обязательно "слижет" по действующему на тот момент курсу в эквиваленте 50 грн.