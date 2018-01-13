чому ненависть?
звичайна огида
тому що обговорюємо такі дрібниці, що дійсно сором бере
на що ми втрачаємо і час (і життя)
як то 20 чи 21 година в сенсі
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 лис, 2023 11:57
чому ненависть?
звичайна огида
тому що обговорюємо такі дрібниці, що дійсно сором бере
на що ми втрачаємо і час (і життя)
як то 20 чи 21 година в сенсі
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 26 лис, 2023 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:02
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
З чого такий висновок що списали 1,37 долара саме за відкриття "оптимальної"? Коли було відкрито "оптимальну" і коли було списано ці 1,37 долара? Списало в мінус чи коли пройшло зарахування купленої валюти ?
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:05
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 26 лис, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:15
не бісять, звичайна огида
без емоцій
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:20
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 26 лис, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:27
Витальон, я много о чем НЕ пишу. А надо обо всем?
Зато пишу о том, что с тебя налогов в месяц получает бюджет воюющей страны на чашку кофе и ноль донатов.
А карусельщиков любить не за что. Паразиты на теле страны. Плюс создали проблемы для получения депозитов в нормальных купюрах.
Помнишь Жеглов говорил Маньке-облигации «тебе работать, работать тебе надо!»
И тебе Виталик надо работать и платить налоги, если не хочешь (боишься) воевать . Кто-то твою недвижку под сдачу защищает, а ты в это время им болт с обратной резьбой показываешь. Здоровый мужик, с обостренным чувством справедливости.
Вы ж карусельщики как тараканы по всем веткам развели этот цветной скулеж:
Две ветки по каруселям 50к
Две ветки по депозитам 200к
Эта ветка
Валютный в контексте
Басни про банки
В каждом отдельном банке
Уже устройте себе уголок плача в одном месте в конце концов.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 лис, 2023 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:34
Имею такой опыт примерно 10-дневной давности: в день открытия долларовой оптимальной - купил на нее валюту. Но так как денег чуть не хватало на покупку максимальной суммы - купил частично на сколько хватило гривны + докинул СЭПом и докупил недостающее через пару часов. Так вот за эти пару часов Сима 1,38 бакса (тогда курс был чуть иной) с оптимальной успел слизать. А супруге покупали на только открытую Оптимальную и сразу после внесения всю сумму после конвертации закинули на 7 дневный - слизать ничего не успело и после возврата на Депозитку - с нее в погашения долга по Оптималке тоже ничего не сняло. Полагаю что теперь это "спящая" сумма комиса и как только на Оптималке валюта появится дольше чем на несколько минут - Сима ее обязательно "слижет" по действующему на тот момент курсу в эквиваленте 50 грн.
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:42
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
На самом деле вы сильно ошибаетесь и занижаете фактическую сумму нулогов получаемую государством со всех и каждого. Потому как и Виталиан, и Вы, и я, и все-все-все, включая пенсионеров - каждый - платит намного больше налогов чем на чашку кофе даже если тот самый ПДФО=0. НДС с каждой купленной в магазине покупке и за каждую оплаченную услугу в интернете (на почте, в банке) - ИМХО не стоит забывать и сбрасывать со счетов
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:48
Ребята! И девочки тоже.
Давайте не будем здесь срач моральный устраивать, тем более в воскресенье.
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:51
купляти на 1301,37 для зняття 1300 . Здається це про Приват відповідь?
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