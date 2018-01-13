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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:53

  WallNutPen написав:
  lara_08 написав:
  s17012017 написав:Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось.

З чого такий висновок що списали 1,37 долара саме за відкриття "оптимальної"? Коли було відкрито "оптимальну" і коли було списано ці 1,37 долара? Списало в мінус чи коли пройшло зарахування купленої валюти ?

Имею такой опыт примерно 10-дневной давности: в день открытия долларовой оптимальной - купил на нее валюту. Но так как денег чуть не хватало на покупку максимальной суммы - купил частично на сколько хватило гривны + докинул СЭПом и докупил недостающее через пару часов. Так вот за эти пару часов Сима 1,38 бакса (тогда курс был чуть иной) с оптимальной успел слизать. А супруге покупали на только открытую Оптимальную и сразу после внесения всю сумму после конвертации закинули на 7 дневный - слизать ничего не успело и после возврата на Депозитку - с нее в погашения долга по Оптималке тоже ничего не сняло. Полагаю что теперь это "спящая" сумма комиса и как только на Оптималке валюта появится дольше чем на несколько минут - Сима ее обязательно "слижет" по действующему на тот момент курсу в эквиваленте 50 грн.

У меня тоже не успели ничего списать. А в поддержке банка или отделении не узнавали за что списывают этот эквивалент 50 грн., т.к. по тарифам за открытие такой платы нет.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:54

WallNutPen,

Потому как и Виталиан, и Вы, и я, и все-все-все, включая пенсионеров - каждый - платит намного больше налогов чем на чашку кофе даже если тот самый ПДФО=0. НДС с каждой купленной в магазине покупке


Або не платить, якщо купляє творожок на ірпінському базарі у бабусь. Але суть питання в іншому: чому він самоусунувся від сплати ПДФО ?? Найбільше втомлений від війни на економічному фронті?

тем более в воскресенье.


Що особливого в неділі? Скоромний день?
Зайдіть в депозитні гілки, як там карусельщики сходять з розуму своїми сльозливими історіями. Не побачили там офтопу?
Клуб 200К - Теребеньки
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:23

  Hotab написав:Що особливого в неділі? Скоромний день?
Зайдіть в депозитні гілки, як там карусельщики сходять з розуму своїми сльозливими історіями. Не побачили там офтопу?
Клуб 200К - Теребеньки

Теребоньки для того и предназначены - для офтопа.
А эта тема предназначена для обмена информацией.
Если в ваших постах нет никакой полезной информации (а её таки нет) - идите в Теребоньки и пишите там что хотите, никто слова не скажет.
А в этой теме флудить не надо
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:28

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

щас пойдут вопросы а ты с какого окопа пишешь.На ветке беда-появились завсегдатаи политических тем.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:43

  mustbe написав:
  Hotab написав:Що особливого в неділі? Скоромний день?
Зайдіть в депозитні гілки, як там карусельщики сходять з розуму своїми сльозливими історіями. Не побачили там офтопу?
Клуб 200К - Теребеньки

Теребоньки для того и предназначены - для офтопа.
А эта тема предназначена для обмена информацией.
Если в ваших постах нет никакой полезной информации (а её таки нет) - идите в Теребоньки и пишите там что хотите, никто слова не скажет.
А в этой теме флудить не надо

А в этой
Валютний ринок в контексті ДС
тоже теребоньки?? Там надо флудить?
Скулеж стралальцев о НЕсиней «пайке» по всему форуму.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:52

  Hotab написав:А в этой
Валютний ринок в контексті ДС
тоже теребоньки?? Там надо флудить?
Скулеж стралальцев о НЕсиней «пайке» по всему форуму.

Про ту тему я ничего не знаю и не захожу в неё.
Если хотите избавиться там от офтопа - создайте рядом с ней тему для теребонек и посылайте туда всех флудеров и офтоперов
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:07

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  prodigy написав:не бісять, звичайна огида
без емоцій


як з язика зняли :) як оті таргани які бігають по відділенням банків і засмічують простір
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:22

  VLADPn написав:щас пойдут вопросы а ты с какого окопа пишешь.На ветке беда-появились завсегдатаи политических тем.

Окоп экономического фронта тоже приемлем. Неприемлем диван карусельщика.
Полный ответ здесь.
Клуб 200К - Теребеньки
Hotab
 
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