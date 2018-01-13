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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:53
WallNutPen написав: lara_08 написав: s17012017 написав:
Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось.
З чого такий висновок що списали 1,37 долара саме за відкриття "оптимальної"? Коли було відкрито "оптимальну" і коли було списано ці 1,37 долара? Списало в мінус чи коли пройшло зарахування купленої валюти ?
Имею такой опыт примерно 10-дневной давности: в день открытия долларовой оптимальной - купил на нее валюту. Но так как денег чуть не хватало на покупку максимальной суммы - купил частично на сколько хватило гривны + докинул СЭПом и докупил недостающее через пару часов. Так вот за эти пару часов Сима 1,38 бакса (тогда курс был чуть иной) с оптимальной успел слизать. А супруге покупали на только открытую Оптимальную и сразу после внесения всю сумму после конвертации закинули на 7 дневный - слизать ничего не успело и после возврата на Депозитку - с нее в погашения долга по Оптималке тоже ничего не сняло. Полагаю что теперь это "спящая" сумма комиса и как только на Оптималке валюта появится дольше чем на несколько минут - Сима ее обязательно "слижет" по действующему на тот момент курсу в эквиваленте 50 грн.
У меня тоже не успели ничего списать. А в поддержке банка или отделении не узнавали за что списывают этот эквивалент 50 грн., т.к. по тарифам за открытие такой платы нет.
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lara_08
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Додано: Нед 26 лис, 2023 12:54
WallNutPen
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Потому как и Виталиан, и Вы, и я, и все-все-все, включая пенсионеров - каждый - платит намного больше налогов чем на чашку кофе даже если тот самый ПДФО=0. НДС с каждой купленной в магазине покупке
Або не платить, якщо купляє творожок на ірпінському базарі у бабусь. Але суть питання в іншому: чому він самоусунувся від сплати ПДФО ?? Найбільше втомлений від війни на економічному фронті?
тем более в воскресенье.
Що особливого в неділі? Скоромний день?
Зайдіть в депозитні гілки, як там карусельщики сходять з розуму своїми сльозливими історіями. Не побачили там офтопу?Клуб 200К - Теребеньки
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Hotab
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Додано: Нед 26 лис, 2023 13:23
Hotab написав:
Що особливого в неділі? Скоромний день?
Зайдіть в депозитні гілки, як там карусельщики сходять з розуму своїми сльозливими історіями. Не побачили там офтопу?Клуб 200К - Теребеньки
Теребоньки для того и предназначены - для офтопа.
А эта тема предназначена для обмена информацией.
Если в ваших постах нет никакой полезной информации (а её таки нет) - идите в Теребоньки и пишите там что хотите, никто слова не скажет.
А в этой теме флудить не надо
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mustbe
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Додано: Нед 26 лис, 2023 13:28
щас пойдут вопросы а ты с какого окопа пишешь.На ветке беда-появились завсегдатаи политических тем.
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VLADPn
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Додано: Нед 26 лис, 2023 13:43
mustbe написав: Hotab написав:
Що особливого в неділі? Скоромний день?
Зайдіть в депозитні гілки, як там карусельщики сходять з розуму своїми сльозливими історіями. Не побачили там офтопу?Клуб 200К - Теребеньки
Теребоньки для того и предназначены - для офтопа.
А эта тема предназначена для обмена информацией.
Если в ваших постах нет никакой полезной информации (а её таки нет) - идите в Теребоньки и пишите там что хотите, никто слова не скажет.
А в этой теме флудить не надо
А в этой Валютний ринок в контексті ДС
тоже теребоньки?? Там надо флудить?
Скулеж стралальцев о НЕсиней «пайке» по всему форуму.
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Hotab
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Додано: Нед 26 лис, 2023 13:52
Про ту тему я ничего не знаю и не захожу в неё.
Если хотите избавиться там от офтопа - создайте рядом с ней тему для теребонек и посылайте туда всех флудеров и офтоперов
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mustbe
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Додано: Нед 26 лис, 2023 14:07
prodigy написав:
не бісять, звичайна огида
без емоцій
як з язика зняли
як оті таргани які бігають по відділенням банків і засмічують простір
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DmitryZP
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Додано: Нед 26 лис, 2023 14:22
VLADPn написав:
щас пойдут вопросы а ты с какого окопа пишешь.На ветке беда-появились завсегдатаи политических тем.
Окоп экономического фронта тоже приемлем. Неприемлем диван карусельщика.
Полный ответ здесь. Клуб 200К - Теребеньки
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Hotab
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Додано: Нед 26 лис, 2023 20:05
WallNutPen написав: lara_08 написав: s17012017 написав:
Нагадаю, що списується 1,37 долара за відкриття «оптимальної», якщо особа НЕ є ФОП. Ця інфа також з власного досвіду, оскільки, ті мої довірителі, які є ФОПи, такого списання досі й не відбулось.
З чого такий висновок що списали 1,37 долара саме за відкриття "оптимальної"? Коли було відкрито "оптимальну" і коли було списано ці 1,37 долара? Списало в мінус чи коли пройшло зарахування купленої валюти ?
Имею такой опыт примерно 10-дневной давности: в день открытия долларовой оптимальной - купил на нее валюту. Но так как денег чуть не хватало на покупку максимальной суммы - купил частично на сколько хватило гривны + докинул СЭПом и докупил недостающее через пару часов. Так вот за эти пару часов Сима 1,38 бакса (тогда курс был чуть иной) с оптимальной успел слизать. А супруге покупали на только открытую Оптимальную и сразу после внесения всю сумму после конвертации закинули на 7 дневный - слизать ничего не успело и после возврата на Депозитку - с нее в погашения долга по Оптималке тоже ничего не сняло. Полагаю что теперь это "спящая" сумма комиса и как только на Оптималке валюта появится дольше чем на несколько минут - Сима ее обязательно "слижет" по действующему на тот момент курсу в эквиваленте 50 грн.
Не злиже 100%. Гривнева в тому ж тарифі, зняло тільки в першому місяці 1грн., так як якийсь гривневий залишок бовтався до наступного обміну кілька тижнів, потім два місяці 15грн. вже не встигає зняти, тому що гривню перекидаю рівно під обмін й роблю його максимум до пів години після появи переказу. Тому, якщо всі операції робити швидко й мати нульовий баланс, то абонка по обом карткам не знімається.
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