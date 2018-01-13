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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:37

  qqwqqw написав:Европром (по телефону)
$ 36.5894
€ 39.9484

Ага ,якраз повітряна ,після 15 закінчення тривоги,так що сьогодні не зараховується)
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:52

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

как в Глобусе все проходит? спасибо
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:04

  [Fin501] написав:как в Глобусе все проходит? спасибо

пришли с паспортом, инн и гривной. ушли. после 14 пришли за валютой. снова ушли.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:04

  [Fin501] написав:как в Глобусе все проходит? спасибо

В додатку не підкажу,з гривневої картки списується якщо оформлення у відділенні до 13-00, після 15-00 на валютному рахунку вже будуть кошти,щодо видачі треба питати касу до валютообміну
sens
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