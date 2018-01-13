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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лис, 2023 14:52
как в Глобусе все проходит? спасибо
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:04
[Fin501] написав:
как в Глобусе все проходит? спасибо
пришли с паспортом, инн и гривной. ушли. после 14 пришли за валютой. снова ушли.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:04
[Fin501] написав:
как в Глобусе все проходит? спасибо
В додатку не підкажу,з гривневої картки списується якщо оформлення у відділенні до 13-00, після 15-00 на валютному рахунку вже будуть кошти,щодо видачі треба питати касу до валютообміну
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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:55
а доллар можно р2р в другой банк отправлять без комиссии? спасибо
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:35
[Fin501] написав:
а доллар можно р2р в другой банк отправлять без комиссии? спасибо
В Украине запрещены валютные р2р переводы в другой банк. Только SWIFT.
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