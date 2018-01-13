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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лис, 2023 14:52
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
как в Глобусе все проходит? спасибо
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:04
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:04
Додано: Пон 27 лис, 2023 17:55
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
а доллар можно р2р в другой банк отправлять без комиссии? спасибо
Додано: Пон 27 лис, 2023 18:35
Додано: Вів 28 лис, 2023 01:58
Додано: Вів 28 лис, 2023 02:14
Додано: Вів 28 лис, 2023 08:48
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ. ВЧЕРА. ЗАПОРОЖЬЕ
МОТОР
В таблице неправильно. Покупал в пятницу но касса до 16-ти поэтому забрал вчера утром. Стартовый курс 36.70 в четверг был 36.75. Далее вроде правильно 0.4% по курсу нацбанка и 1% комис. Итог около 37.2 . Дают старые но можно повыбирать. Сдал по 37.55.
Кстати в прошлом месяце менял онлайн евро но щас курс плохой -40.15 и итоговый под 40.7.
УКРЭКСИМБАНК
Пополнил выручку в укргазе моно и сэпанул на эксим оптимальну. Через10 мин уже обменял с снял синими Комис не взяло. Но 1.39 дол списались причем 22-м числом. Это в среду игрался и поменял 1 дол по 37.25. Затем в воснресенье отправил с спорта шестьсот с чем то и поменял еще 17 дол .Они (18 дол) и висели уже в понед. как сэпить с моно обнаружил пропажу 1.39 дол причем по выписке 22-м числом средой когда менял 1 дол.
В целом алгоритм работает как тут писали перевод с оптим. на оптимальную затем внутренний перевод доларов в два захода 672 и 670 дол на депозитку и снятие с карты в кассе.
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