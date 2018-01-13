Додано: Вів 28 лис, 2023 08:48

МОТОР

УКРЭКСИМБАНК

В таблице неправильно. Покупал в пятницу но касса до 16-ти поэтому забрал вчера утром. Стартовый курс 36.70 в четверг был 36.75. Далее вроде правильно 0.4% по курсу нацбанка и 1% комис. Итог около 37.2 . Дают старые но можно повыбирать. Сдал по 37.55.Кстати в прошлом месяце менял онлайн евро но щас курс плохой -40.15 и итоговый под 40.7.Пополнил выручку в укргазе моно и сэпанул на эксим оптимальну. Через10 мин уже обменял с снял синимиКомис не взяло. Но 1.39 дол списались причем 22-м числом. Это в среду игрался и поменял 1 дол по 37.25. Затем в воснресенье отправил с спорта шестьсот с чем то и поменял еще 17 дол .Они (18 дол) и висели уже в понед. как сэпить с моно обнаружил пропажу 1.39 дол причем по выписке 22-м числом средой когда менял 1 дол.В целом алгоритм работает как тут писали перевод с оптим. на оптимальную затем внутренний перевод доларов в два захода 672 и 670 дол на депозитку и снятие с карты в кассе.