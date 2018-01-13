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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:52

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

как в Глобусе все проходит? спасибо
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:04

  [Fin501] написав:как в Глобусе все проходит? спасибо

пришли с паспортом, инн и гривной. ушли. после 14 пришли за валютой. снова ушли.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:04

  [Fin501] написав:как в Глобусе все проходит? спасибо

В додатку не підкажу,з гривневої картки списується якщо оформлення у відділенні до 13-00, після 15-00 на валютному рахунку вже будуть кошти,щодо видачі треба питати касу до валютообміну
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:55

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

а доллар можно р2р в другой банк отправлять без комиссии? спасибо
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:35

  [Fin501] написав:а доллар можно р2р в другой банк отправлять без комиссии? спасибо

В Украине запрещены валютные р2р переводы в другой банк. Только SWIFT.
Inter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 01:58

  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:как в Глобусе все проходит? спасибо

пришли с паспортом, инн и гривной. ушли. после 14 пришли за валютой. снова ушли.
там теперь онлайн-покупка через аппку Globus+,
и курсы стали хуже (имхо)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 02:14

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:как в Глобусе все проходит? спасибо

пришли с паспортом, инн и гривной. ушли. после 14 пришли за валютой. снова ушли.
там теперь онлайн-покупка через аппку Globus+,
и курсы стали хуже (имхо)

Тільки онлайн чи можна в відділенні теж?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 08:48

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ. ВЧЕРА. ЗАПОРОЖЬЕ

МОТОР
В таблице неправильно. Покупал в пятницу но касса до 16-ти поэтому забрал вчера утром. Стартовый курс 36.70 в четверг был 36.75. Далее вроде правильно 0.4% по курсу нацбанка и 1% комис. Итог около 37.2 . Дают старые но можно повыбирать. Сдал по 37.55.
Кстати в прошлом месяце менял онлайн евро но щас курс плохой -40.15 и итоговый под 40.7.
УКРЭКСИМБАНК
Пополнил выручку в укргазе моно и сэпанул на эксим оптимальну. Через10 мин уже обменял с снял синими :shock: Комис не взяло. Но 1.39 дол списались причем 22-м числом. Это в среду игрался и поменял 1 дол по 37.25. Затем в воснресенье отправил с спорта шестьсот с чем то и поменял еще 17 дол .Они (18 дол) и висели уже в понед. как сэпить с моно обнаружил пропажу 1.39 дол причем по выписке 22-м числом средой когда менял 1 дол.
В целом алгоритм работает как тут писали перевод с оптим. на оптимальную затем внутренний перевод доларов в два захода 672 и 670 дол на депозитку и снятие с карты в кассе.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 09:43

novichok на гарячці сказали, що можна і у відділенні (без додатка).
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:21

Опрос в телеге: Какую валюту вы покупаете при онлайн-обмене (Клуб 50) ?
mustbe
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