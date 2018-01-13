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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лис, 2023 11:47
а злотый продают онлайн
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:08
flysoulfly Пумб,но курс мягко говоря не очень)
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BonKyr
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:26
щоб проголосувати,треба приєднатися ?
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sens
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:28
Питання до товариства,як обчислюється ліміт 50k на місяць, з дати обміну, чи за календарний місяць (з 1 по останнє число місяця)?
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ternofond
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:36
sens написав:
щоб проголосувати,треба приєднатися ?
а ви ще не приєдналися? тільки з тг про всі зміни дізнаємося останнім часом)
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bems654556
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:52
ternofond написав:Питання до товариства,як обчислюється ліміт 50k на місяць, з дати обміну, чи за календарний місяць (з 1 по останнє число місяця)?
Майже у всіх - календарний місяць (з 1 по останнє число місяця).
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Zochan
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:15
підкажіть який пакет/картку в авале краще відкрити чисто для онлайн обміну з найменшими витратами?
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gonzo
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