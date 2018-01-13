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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:47

а злотый продают онлайн :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:08

flysoulfly Пумб,но курс мягко говоря не очень)
BonKyr
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 14:26

щоб проголосувати,треба приєднатися ?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 14:28

Питання до товариства,як обчислюється ліміт 50k на місяць, з дати обміну, чи за календарний місяць (з 1 по останнє число місяця)?
ternofond
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 14:36

  sens написав:
щоб проголосувати,треба приєднатися ?


а ви ще не приєдналися? тільки з тг про всі зміни дізнаємося останнім часом)
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 14:52

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

ternofond написав:Питання до товариства,як обчислюється ліміт 50k на місяць, з дати обміну, чи за календарний місяць (з 1 по останнє число місяця)?
Майже у всіх - календарний місяць (з 1 по останнє число місяця).
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

підкажіть який пакет/картку в авале краще відкрити чисто для онлайн обміну з найменшими витратами?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:27

  bems654556 написав:
  sens написав:
щоб проголосувати,треба приєднатися ?


а ви ще не приєдналися? тільки з тг про всі зміни дізнаємося останнім часом)

Питання було адресовано не вам.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:38

  sens написав:Питання було адресовано не вам.


а вам важко перейти за посиланням , в якому вас редіректне на канал з голосування і ви зможете побачити , що ви маєте маєте можливість анонімно проголосувати , не приєднуючись до каналу?
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 16:36

КИБ

Отделений мало, поэтому много людей ищут способ пополнить карту для покупки валюты без посещения отделения. Можно закидывать гривну по P2P, заходят на карту быстро, без комиса, но попадают деньги на счёт только на следующий день. Поэтому купить валюту можно будет только на следующий день. Если кому критично, то так не делайте.
deneg net
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