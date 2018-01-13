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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лис, 2023 11:47
а злотый продают онлайн
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:08
flysoulfly Пумб,но курс мягко говоря не очень)
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BonKyr
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:26
щоб проголосувати,треба приєднатися ?
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sens
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:28
Питання до товариства,як обчислюється ліміт 50k на місяць, з дати обміну, чи за календарний місяць (з 1 по останнє число місяця)?
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ternofond
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:36
sens написав:
щоб проголосувати,треба приєднатися ?
а ви ще не приєдналися? тільки з тг про всі зміни дізнаємося останнім часом)
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bems654556
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:52
ternofond написав:Питання до товариства,як обчислюється ліміт 50k на місяць, з дати обміну, чи за календарний місяць (з 1 по останнє число місяця)?
Майже у всіх - календарний місяць (з 1 по останнє число місяця).
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Zochan
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:15
підкажіть який пакет/картку в авале краще відкрити чисто для онлайн обміну з найменшими витратами?
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gonzo
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:27
bems654556 написав: sens написав:
щоб проголосувати,треба приєднатися ?
а ви ще не приєдналися? тільки з тг про всі зміни дізнаємося останнім часом)
Питання було адресовано не вам.
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sens
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:38
sens написав:
Питання було адресовано не вам.
а вам важко перейти за посиланням , в якому вас редіректне на канал з голосування і ви зможете побачити , що ви маєте маєте можливість анонімно проголосувати , не приєднуючись до каналу?
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bems654556
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:36
Отделений мало, поэтому много людей ищут способ пополнить карту для покупки валюты без посещения отделения. Можно закидывать гривну по P2P, заходят на карту быстро, без комиса, но попадают деньги на счёт только на следующий день. Поэтому купить валюту можно будет только на следующий день. Если кому критично, то так не делайте.
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deneg net
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