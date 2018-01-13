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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лис, 2023 17:36
deneg net написав:
Отделений мало, поэтому много людей ищут способ пополнить карту для покупки валюты без посещения отделения. Можно закидывать гривну по P2P, заходят на карту быстро, без комиса, но попадают деньги на счёт только на следующий день. Поэтому купить валюту можно будет только на следующий день. Если кому критично, то так не делайте.
Если речь о коминбанке, то в мобильном приложении можно бесплатно открыть текущий счёт, который спокойно пополняется платежём на IBAN из другого банка в течение 15 минут.
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lara_08
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