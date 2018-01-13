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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лис, 2023 17:36
deneg net написав:
Отделений мало, поэтому много людей ищут способ пополнить карту для покупки валюты без посещения отделения. Можно закидывать гривну по P2P, заходят на карту быстро, без комиса, но попадают деньги на счёт только на следующий день. Поэтому купить валюту можно будет только на следующий день. Если кому критично, то так не делайте.
Если речь о коминбанке, то в мобильном приложении можно бесплатно открыть текущий счёт, который спокойно пополняется платежём на IBAN из другого банка в течение 15 минут.
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lara_08
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Додано: Вів 28 лис, 2023 19:26
lara_08 написав: deneg net написав:
Отделений мало, поэтому много людей ищут способ пополнить карту для покупки валюты без посещения отделения. Можно закидывать гривну по P2P, заходят на карту быстро, без комиса, но попадают деньги на счёт только на следующий день. Поэтому купить валюту можно будет только на следующий день. Если кому критично, то так не делайте.
Если речь о коминбанке, то в мобильном приложении можно бесплатно открыть текущий счёт, который спокойно пополняется платежём на IBAN из другого банка в течение 15 минут.
В этой банке фопам любые счета открывают только в отд за 150 грн, поэтому схема работает не для всех. Логично было предположить, что деньги появятся на счету также быстро и при переводе с карты на карту. Но нет, здесь особая ситуация
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deneg net
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Додано: Вів 28 лис, 2023 19:28
lara_08 написав:
Если речь о коминбанке, то в мобильном приложении можно бесплатно открыть текущий счёт, который спокойно пополняется платежём на IBAN из другого банка в течение 15 минут.
а налом в кассу деньги на счёт идут 2 часа.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 28 лис, 2023 19:55
vitaliiangel написав: lara_08 написав:
Если речь о коминбанке, то в мобильном приложении можно бесплатно открыть текущий счёт, который спокойно пополняется платежём на IBAN из другого банка в течение 15 минут.
а налом в кассу деньги на счёт идут 2 часа.
Трохи не так. Гроші на рахунку зразу, дві години чекаємо активацію валютної картки.
До речі, хто залишав пайку на місячний депо - він з поповненням?
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