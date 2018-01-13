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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лис, 2023 17:36
deneg net написав:
Отделений мало, поэтому много людей ищут способ пополнить карту для покупки валюты без посещения отделения. Можно закидывать гривну по P2P, заходят на карту быстро, без комиса, но попадают деньги на счёт только на следующий день. Поэтому купить валюту можно будет только на следующий день. Если кому критично, то так не делайте.
Если речь о коминбанке, то в мобильном приложении можно бесплатно открыть текущий счёт, который спокойно пополняется платежём на IBAN из другого банка в течение 15 минут.
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lara_08
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Додано: Вів 28 лис, 2023 19:26
lara_08 написав: deneg net написав:
Отделений мало, поэтому много людей ищут способ пополнить карту для покупки валюты без посещения отделения. Можно закидывать гривну по P2P, заходят на карту быстро, без комиса, но попадают деньги на счёт только на следующий день. Поэтому купить валюту можно будет только на следующий день. Если кому критично, то так не делайте.
Если речь о коминбанке, то в мобильном приложении можно бесплатно открыть текущий счёт, который спокойно пополняется платежём на IBAN из другого банка в течение 15 минут.
В этой банке фопам любые счета открывают только в отд за 150 грн, поэтому схема работает не для всех. Логично было предположить, что деньги появятся на счету также быстро и при переводе с карты на карту. Но нет, здесь особая ситуация
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Додано: Вів 28 лис, 2023 19:28
lara_08 написав:
Если речь о коминбанке, то в мобильном приложении можно бесплатно открыть текущий счёт, который спокойно пополняется платежём на IBAN из другого банка в течение 15 минут.
а налом в кассу деньги на счёт идут 2 часа.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 28 лис, 2023 19:55
vitaliiangel написав: lara_08 написав:
Если речь о коминбанке, то в мобильном приложении можно бесплатно открыть текущий счёт, который спокойно пополняется платежём на IBAN из другого банка в течение 15 минут.
а налом в кассу деньги на счёт идут 2 часа.
Трохи не так. Гроші на рахунку зразу, дві години чекаємо активацію валютної картки.
До речі, хто залишав пайку на місячний депо - він з поповненням?
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Додано: Вів 28 лис, 2023 20:10
2XL написав:
Трохи не так. Гроші на рахунку зразу, дві години чекаємо активацію валютної картки.
я про счёт. Занес в кассу гривну, хотел сделать валютообмен и сразу же снять. Ждал 1,5ч плюнул и уехал по другим делам. Через 2 часа увидел гривну на счету.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 20:42
vitaliiangel написав: 2XL написав:
Трохи не так. Гроші на рахунку зразу, дві години чекаємо активацію валютної картки.
я про счёт. Занес в кассу гривну, хотел сделать валютообмен и сразу же снять. Ждал 1,5ч плюнул и уехал по другим делам. Через 2 часа увидел гривну на счету.
Якщо це не перший обмін - то дивно
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Додано: Вів 28 лис, 2023 20:43
2XL написав:
Якщо це не перший обмін - то дивно
2й обмен
vitaliiangel написав:
Комін банк с приколами. Жду очередь к менеджеру чтобы оформить пластик в евро. Он мне говорит зачем вы ждёте. Откройте счёт в евро в приложении. Ок открыл. Чтобы снять валюту со счёта всё равно надо отсидеть очередь к менеджеру. Выигрыша по сравнению с картой никакого. На м.Олимпийская аншлага не было. Про то как весело они дерут комис написал ранее. Если хотите получить валюту день в день начните оформление с утра.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 20:50
vitaliiangel написав: lara_08 написав:
Если речь о коминбанке, то в мобильном приложении можно бесплатно открыть текущий счёт, который спокойно пополняется платежём на IBAN из другого банка в течение 15 минут.
а налом в кассу деньги на счёт идут 2 часа.
А у вас точно текущий счёт без карты? У меня сразу были доступны деньги после внесения в кассу. Чего было ждать 2 часа ? Нужно было сразу в отделении всех трясти и выяснять где деньги, т.к. такие зачисления быстро проходят.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 20:52
2XL написав:
До речі, хто залишав пайку на місячний депо - він з поповненням?
Без
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