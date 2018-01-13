Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
lara_08 написав:Если речь о коминбанке, то в мобильном приложении можно бесплатно открыть текущий счёт, который спокойно пополняется платежём на IBAN из другого банка в течение 15 минут.
а налом в кассу деньги на счёт идут 2 часа.
А у вас точно текущий счёт без карты? У меня сразу были доступны деньги после внесения в кассу. Чего было ждать 2 часа ? Нужно было сразу в отделении всех трясти и выяснять где деньги, т.к. такие зачисления быстро проходят.
Ви на поточний рахунок вносили гривню? Бо в мене є і поточний і картковий, то на картковий - дійсно дві години знадобилося, щоб гроші відобразилися у додатку. Може з поточним без картки - по іншому...