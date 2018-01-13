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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 02:33

  lara_08 написав:
  vitaliiangel написав:
  lara_08 написав:Если речь о коминбанке, то в мобильном приложении можно бесплатно открыть текущий счёт, который спокойно пополняется платежём на IBAN из другого банка в течение 15 минут.
а налом в кассу деньги на счёт идут 2 часа.

А у вас точно текущий счёт без карты? У меня сразу были доступны деньги после внесения в кассу. Чего было ждать 2 часа ? Нужно было сразу в отделении всех трясти и выяснять где деньги, т.к. такие зачисления быстро проходят.

Ви на поточний рахунок вносили гривню?
Бо в мене є і поточний і картковий, то на картковий - дійсно дві години знадобилося, щоб гроші відобразилися у додатку.
Може з поточним без картки - по іншому...
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 02:36

  vitaliiangel написав:
  lara_08 написав:ужно было сразу в отделении всех трясти и выяснять где деньги, т.к. такие зачисления быстро проходят.
конечно тряс всех до кого мог дотянуться.
  lara_08 написав:А у вас точно текущий счёт без карты?
Зображення

lara_08 напевно мала на увазі що у Вас у гривні - картковий, чи поточний рахунок. Адже саме його ж Ви поповнювали гривнею і чекали 2 години
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 04:06

  1finanсier написав:lara_08 напевно мала на увазі що у Вас у гривні - картковий, чи поточний рахунок. Адже саме його ж Ви поповнювали гривнею і чекали 2 години
да вы и lara_08 правы гривной я пополнял карточный счёт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:57

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Глобус банк
продает ТОЛЬКО сегодня доллар по 36,60грн
по онлайн-валютообмену
по случаю дня рождения банка.
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:03

Європром
Курс 36.90
Комісія не враховано.
З комісією приблизно 37.30.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:06

  [Fin501] написав:Глобус банк
продает ТОЛЬКО сегодня доллар по 36,60грн
по онлайн-валютообмену
по случаю дня рождения банка.

в табличці на писано що ще комісія 1% додатково
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:16

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

В Львові відкривати насамперед депозит, а потім рахунки?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:17

  2XL написав:В Львові відкривати насамперед депозит, а потім рахунки?
можно одновременно. всё равно они валюту сразу не дают. По крайней мере в Киеве.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:22

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

vitaliiangel написав:
  2XL написав:В Львові відкривати насамперед депозит, а потім рахунки?
можно одновременно. всё равно они валюту сразу не дают. По крайней мере в Киеве.
Міняти зразу на депозитну картку, чи треба рахунок у валюті і міняти на нього?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:23

  vitaliiangel написав:
  2XL написав:В Львові відкривати насамперед депозит, а потім рахунки?
можно одновременно. всё равно они валюту сразу не дают. По крайней мере в Киеве.

Взагалі можна якщо є,на випередження не працюють. Зараз у них дешевше купляти на 50к а потім робити депозит,чим оптом на 200к, присутні комісії (
sens
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