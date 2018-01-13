Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
предлагаю покращення для таблицы если в столбце доходности отрицательное значение то в расчёте разницы доходности вместо него использовать 0 (нуль) например разница в доходности 681 но получить из неё вы сможетете только 511 фактически отрицательное значение одного из полей убивает смысл последнего столбца
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Спокусився на дані з таблиці по євро (40.467) у банку "ЕвроПром" (Європромбанк) та звернувся сьогодні у відділення до обіду. По факту реальний курс значно вищий. Біля: 40.92 Курс можна взнати лише від працівника. "Курс" щодня їм видають. Відкриття рахунків по 100 грн. за кожний (грн, валюта).