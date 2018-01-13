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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 329330331332
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:22

предлагаю покращення для таблицы
если в столбце доходности отрицательное значение
то в расчёте разницы доходности вместо него использовать 0 (нуль)
например
Зображення
разница в доходности 681 но получить из неё вы сможетете только 511
фактически отрицательное значение одного из полей убивает смысл последнего столбца
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 16:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:24

Спокусився на дані з таблиці по євро (40.467) у банку "ЕвроПром" (Європромбанк) та звернувся сьогодні у відділення до обіду.
По факту реальний курс значно вищий. Біля: 40.92
Курс можна взнати лише від працівника. "Курс" щодня їм видають.
Відкриття рахунків по 100 грн. за кожний (грн, валюта).

:?
ST_11
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:39

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Карусель тимчасово застрягла...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:26

  ihorsic написав:Карусель тимчасово застрягла...

Зовсім, місяць закінчується. В серпні купляли на 100к ,а зараз вже купляємо на 200к ,так що було тільки 💯 на три ,тепер кожен місяць по 50 і на три по 200.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:40

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Купляв долари сьогодні в Оксі Банку - курс був 36,6 (але так розумію кожен день може змінюватись), а комісія 1.2 (відрізняється з таблицею = 0.5)
brownjone1980
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:06

  brownjone1980 написав:Купляв долари сьогодні в Оксі Банку - курс був 36,6 (але так розумію кожен день може змінюватись), а комісія 1.2 (відрізняється з таблицею = 0.5)

Вже неодноразово писали, що 0,5 тільки в в одному відділенні на Хрещатику, бо там старі долари дають. Ви мабуть були в іншому відділенні.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:19

  lara_08 написав:
  brownjone1980 написав:Купляв долари сьогодні в Оксі Банку - курс був 36,6 (але так розумію кожен день може змінюватись), а комісія 1.2 (відрізняється з таблицею = 0.5)

Вже неодноразово писали, що 0,5 тільки в в одному відділенні на Хрещатику, бо там старі долари дають. Ви мабуть були в іншому відділенні.


Купляв в області.
Тоді якщо одне відділення тоді можливо підправити таблицю, щоб коректно було для більшості відділень банку ;)
Дякую
brownjone1980
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:21

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

lara_08 написав:
  brownjone1980 написав:Купляв долари сьогодні в Оксі Банку - курс був 36,6 (але так розумію кожен день може змінюватись), а комісія 1.2 (відрізняється з таблицею = 0.5)

Вже неодноразово писали, що 0,5 тільки в в одному відділенні на Хрещатику, бо там старі долари дають. Ви мабуть були в іншому відділенні.
Якщо комісія 0.5% тільки в одному відділенні, а у всіх інших 1.2%, чому ж тоді у таблиці вказано 0.5%, якось нелогічно.
Zochan
 
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