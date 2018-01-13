Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 лис, 2023 16:22
предлагаю покращення для таблицы
если в столбце доходности отрицательное значение
то в расчёте разницы доходности вместо него использовать 0 (нуль)
например
разница в доходности 681 но получить из неё вы сможетете только 511
фактически отрицательное значение одного из полей убивает смысл последнего столбца
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в Сер 29 лис, 2023 16:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Додано: Сер 29 лис, 2023 16:24
Спокусився на дані з таблиці по євро (
40.467
) у банку "ЕвроПром" (Європромбанк) та звернувся сьогодні у відділення до обіду.
По факту реальний курс значно вищий. Біля:
40.92
Курс можна взнати лише від працівника. "Курс" щодня їм видають.
Відкриття рахунків по 100 грн. за кожний (грн, валюта).
ST_11
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Додано: Сер 29 лис, 2023 16:39
Карусель тимчасово застрягла...
ihorsic
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:26
ihorsic написав:
Карусель тимчасово застрягла...
Зовсім, місяць закінчується. В серпні купляли на 100к ,а зараз вже купляємо на 200к ,так що було тільки 💯 на три ,тепер кожен місяць по 50 і на три по 200.
sens
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1
Додано: Сер 29 лис, 2023 17:40
Купляв долари сьогодні в Оксі Банку - курс був 36,6 (але так розумію кожен день може змінюватись), а комісія 1.2 (відрізняється з таблицею = 0.5)
brownjone1980
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Додано: Сер 29 лис, 2023 18:06
brownjone1980 написав:
Купляв долари сьогодні в Оксі Банку - курс був 36,6 (але так розумію кожен день може змінюватись), а комісія 1.2 (відрізняється з таблицею = 0.5)
Вже неодноразово писали, що 0,5 тільки в в одному відділенні на Хрещатику, бо там старі долари дають. Ви мабуть були в іншому відділенні.
lara_08
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Додано: Сер 29 лис, 2023 18:19
lara_08 написав: brownjone1980 написав:
Купляв долари сьогодні в Оксі Банку - курс був 36,6 (але так розумію кожен день може змінюватись), а комісія 1.2 (відрізняється з таблицею = 0.5)
Вже неодноразово писали, що 0,5 тільки в в одному відділенні на Хрещатику, бо там старі долари дають. Ви мабуть були в іншому відділенні.
Купляв в області.
Тоді якщо одне відділення тоді можливо підправити таблицю, щоб коректно було для більшості відділень банку
Дякую
brownjone1980
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Додано: Сер 29 лис, 2023 18:21
lara_08 написав: brownjone1980 написав:
Купляв долари сьогодні в Оксі Банку - курс був 36,6 (але так розумію кожен день може змінюватись), а комісія 1.2 (відрізняється з таблицею = 0.5)
Вже неодноразово писали, що 0,5 тільки в в одному відділенні на Хрещатику, бо там старі долари дають. Ви мабуть були в іншому відділенні.
Якщо комісія 0.5% тільки в одному відділенні, а у всіх інших 1.2%, чому ж тоді у таблиці вказано 0.5%, якось нелогічно.
Zochan
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:51
brownjone1980 написав: lara_08 написав: brownjone1980 написав:
Купляв долари сьогодні в Оксі Банку - курс був 36,6 (але так розумію кожен день може змінюватись), а комісія 1.2 (відрізняється з таблицею = 0.5)
Вже неодноразово писали, що 0,5 тільки в в одному відділенні на Хрещатику, бо там старі долари дають. Ви мабуть були в іншому відділенні.
Купляв в області.
Тоді якщо одне відділення тоді можливо підправити таблицю, щоб коректно було для більшості відділень банку
Дякую
В якій області? В регіоні,про якій мова, тільки 2 відділення - Центральне (Хрещатик) і Подільске(Межегірська).
Rack
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:06
Европром
$ 36,9099
€ 40,4145
У відділенні розкрили принцип формування курсу продажу
На поточний рахунок (50к): Курс НБУ на сьогодні +1,5%
36,3644*101,5%=36,9099
На депозит (200к): Курс НБУ на сьогодні +1% 36,3644*101%=36,728 https://imgbb.com/9NvSXfq
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qqwqqw
в Сер 29 лис, 2023 21:20, всього редагувалось 1 раз.
qqwqqw
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