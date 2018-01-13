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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 лис, 2023 20:23
brownjone1980 написав: (відрізняється з таблицею = 0.5)
Ви всерйоз використовуєте таблиця як завірену інструкцію?
Там багато неточностей і атевізмів. Чого тільки коштує орієнтовочний курс обміну з якоїсь казкової обмінки, який треба постійно виправляти. Бо такі курси тільки на оптi від 4-5к
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:26
2XL написав:
Чого тільки коштує орієнтовочний курс обміну з якоїсь казкової обмінки, який треба постійно виправляти. Бо такі курси тільки на оптi від 4-5к
Не от 4-5к, а от 1-2-3к.
Да даже если 4-5к - это такая запредельная сумма ?
Или вы в обменки по 100 баксов сдаёте ?
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mustbe
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:39
mustbe написав: 2XL написав:
Чого тільки коштує орієнтовочний курс обміну з якоїсь казкової обмінки, який треба постійно виправляти. Бо такі курси тільки на оптi від 4-5к
Не от 4-5к, а от 1-2-3к.
Да даже если 4-5к - это такая запредельная сумма ?
Или вы в обменки по 100 баксов сдаёте ?
Якщо ви хотіли мені якось принизити що до мого фінансового становища, то вам це не вдалося.
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