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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 лис, 2023 20:23
brownjone1980 написав: (відрізняється з таблицею = 0.5)
Ви всерйоз використовуєте таблиця як завірену інструкцію?
Там багато неточностей і атевізмів. Чого тільки коштує орієнтовочний курс обміну з якоїсь казкової обмінки, який треба постійно виправляти. Бо такі курси тільки на оптi від 4-5к
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:26
2XL написав:
Чого тільки коштує орієнтовочний курс обміну з якоїсь казкової обмінки, який треба постійно виправляти. Бо такі курси тільки на оптi від 4-5к
Не от 4-5к, а от 1-2-3к.
Да даже если 4-5к - это такая запредельная сумма ?
Или вы в обменки по 100 баксов сдаёте ?
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:39
mustbe написав: 2XL написав:
Чого тільки коштує орієнтовочний курс обміну з якоїсь казкової обмінки, який треба постійно виправляти. Бо такі курси тільки на оптi від 4-5к
Не от 4-5к, а от 1-2-3к.
Да даже если 4-5к - это такая запредельная сумма ?
Или вы в обменки по 100 баксов сдаёте ?
Якщо ви хотіли мене якось принизити що до мого фінансового становища, то вам це не вдалося.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 21:50
Поступил недавно донат с таким комментарием:
"Мужики, табличка "Клуб 50к - онлайн-покупка долларов в банках Украины" - идеальная, топище, я вас прошу, сделайте такую же таблицу для ЕВРИКОВ, пж, спс вам..."
Может, скажем ему ? )
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Додано: Сер 29 лис, 2023 21:55
mustbe
Таблица норм, але на рахунок курса то правда. От як би наприклад була б функція, мій курс нужчий на 1-2-3-5 коп, було б ідеально. Бо в таблиці дійсно курс крупного опта, виключно сині і в центрі міста
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Додано: Сер 29 лис, 2023 21:58
ukr0014959 написав:
От як би наприклад була б функція, мій курс нужчий на 1-2-3-5 коп, було б ідеально. Бо в таблиці дійсно курс крупного опта, виключно сині і в центрі міста
Такая фича давно реализована.
Читайте текст под таблицей, там много полезного
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:13
mustbe написав: ukr0014959 написав:
От як би наприклад була б функція, мій курс нужчий на 1-2-3-5 коп, було б ідеально. Бо в таблиці дійсно курс крупного опта, виключно сині і в центрі міста
Такая фича давно реализована.
Читайте текст под таблицей, там много полезного
Я не претендую але розібратись не зміг.
Так ти можеш поставити свій курс, це є. Але як що максимальний курс змінюється ти знов мусиш змінювати свої настройки, як зробиьи, щоб він був завжди на 5 коп нижче я не зрозумів
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ukr0014959
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:16
ukr0014959 написав:
як зробиьи, щоб він був завжди на 5 коп нижче я не зрозумів
Повторю: "Читайте текст под таблицей, там много полезного"
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:22
mustbe написав: ukr0014959 написав:
як зробиьи, щоб він був завжди на 5 коп нижче я не зрозумів
Повторю: "Читайте текст под таблицей, там много полезного"
Читав та перечитував, не розібрався, пояснити чи ні ваше право
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