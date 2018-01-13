Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 лис, 2023 22:28
ukr0014959 написав: mustbe написав: ukr0014959 написав:
як зробиьи, щоб він був завжди на 5 коп нижче я не зрозумів
Повторю: "Читайте текст под таблицей, там много полезного"
Читав та перечитував, не розібрався, пояснити чи ні ваше право
Надеюсь, что коллеги вам укажут ту заветную строчку, в которой явно описана эта фича
mustbe
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:28
qqwqqw написав:
Европром
$ 36,9099
€ 40,4145
У відділенні розкрили принцип формування курсу продажу
На поточний рахунок (50к): Курс НБУ на сьогодні +1,5%
36,3644*101,5%=36,9099
На депозит (200к): Курс НБУ на сьогодні +1% 36,3644*101%=36,728 https://imgbb.com/9NvSXfq
у відділенні Іван інформував що 36,90 та додатково комісії.
sens
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:32
Повторю: "Читайте текст под таблицей, там много полезного"[/quote]
Читав та перечитував, не розібрався, пояснити чи ні ваше право[/quote] Надеюсь, что коллеги вам укажут ту заветную строчку, в которой явно описана эта фича[/quote] Не переймайтесь, переживу. Нема той нема. То мелочь.
ukr0014959
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:39
ukr0014959 написав:
Повторю: "Читайте текст под таблицей, там много полезного"
Читав та перечитував, не розібрався, пояснити чи ні ваше право
Надеюсь, что коллеги вам укажут ту заветную строчку, в которой явно описана эта фича
Если в настройках курс обменок указать со знаком - это количество копеек будет прибавлено к киевскому курсу
sergey_sryvkin
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:44
sergey_sryvkin написав: ukr0014959 написав:
Читав та перечитував, не розібрався, пояснити чи ні ваше право
Надеюсь, что коллеги вам укажут ту заветную строчку, в которой явно описана эта фича
Если в настройках курс обменок указать со знаком - это количество копеек будет прибавлено к киевскому курсу
Бинго !
Но для того чтобы это прочесть - надо как минимум уметь читать.
Оказалось - это нетривиальная задача, это умеют не только лишь все )
mustbe
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:55
sens написав: qqwqqw написав:
Европром
$ 36,9099
€ 40,4145
У відділенні розкрили принцип формування курсу продажу
На поточний рахунок (50к): Курс НБУ на сьогодні +1,5%
36,3644*101,5%=36,9099
На депозит (200к): Курс НБУ на сьогодні +1% 36,3644*101%=36,728 https://imgbb.com/9NvSXfq
у відділенні Іван інформував що 36,90 та додатково комісії.
Так, комісії залишаються. Це розрахунок базового курсу, можливо mustbe реалізує автоматичне оновлення, як в Гранті по міжбанку, а тут по НБУ+1,5%
qqwqqw
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:03
qqwqqw написав:
Це розрахунок базового курсу, можливо mustbe реалізує автоматичне оновлення, як в Гранті по міжбанку, а тут по НБУ+1,5%
Уже
mustbe
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:12
mustbe Також в Пиреус можна купляти з центами, кратність 1 можна прибрати.
qqwqqw
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:18
mustbe написав: ukr0014959 написав:
От як би наприклад була б функція, мій курс нужчий на 1-2-3-5 коп, було б ідеально. Бо в таблиці дійсно курс крупного опта, виключно сині і в центрі міста
Такая фича давно реализована.
Читайте текст под таблицей, там много полезного
mustbe, они тебя решили добить сегодня
Rack
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