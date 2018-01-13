Читав та перечитував, не розібрався, пояснити чи ні ваше право[/quote]
Надеюсь, что коллеги вам укажут ту заветную строчку, в которой явно описана эта фича[/quote]
Если в настройках курс обменок указать со знаком - это количество копеек будет прибавлено к киевскому курсу[/quote]
Бинго !
Но для того чтобы это прочесть - надо как минимум уметь читать.
Оказалось - это нетривиальная задача, это умеют не только лишь все )[/quote]
Дякую, я це читав і пробував, єдине не зрозумів, що то ціле число копійок, вводив 0,05, в тому і була проблема.
Дякую небайдужем що пояснили.
Шукайте і знайдете (Матфєя 7;7)