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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 332333334335
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 07:58

Читав та перечитував, не розібрався, пояснити чи ні ваше право[/quote]
Надеюсь, что коллеги вам укажут ту заветную строчку, в которой явно описана эта фича[/quote]

Если в настройках курс обменок указать со знаком - это количество копеек будет прибавлено к киевскому курсу[/quote]
Бинго !
Но для того чтобы это прочесть - надо как минимум уметь читать.
Оказалось - это нетривиальная задача, это умеют не только лишь все )[/quote]

Дякую, я це читав і пробував, єдине не зрозумів, що то ціле число копійок, вводив 0,05, в тому і була проблема.
Дякую небайдужем що пояснили.

Шукайте і знайдете (Матфєя 7;7)
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